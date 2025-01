Helldivers-Studio hat ein Konzept für Star-Fox-ähnliches Spiel in der Schublade

Johan Pilestedt, Creative Director von Helldivers 2 und Chief Creative Officer bei Arrowhead, hat in einer ganzen Reihe von „Neujahrstweets“ Einblicke in frühere Projektideen und zukünftige Pläne des Studios gegeben.

Pilestedt fragte Fans zehn Minuten vor dem Jahresbeginn nach ihren „Erwartungen und Wünschen“ für das nächste Spiel des Studios. Dabei enthüllte er, dass er derzeit Konzept für den nächsten Titel arbeitet. In der Neujahrsnacht gab er dann Einblicke zu älteren Konzepten, darunter einem Star-Fox-ähnlichen Spiel.

Zu den erwähnten Ideen gehörte ein verworfenes Projekt namens Eagles of Democracy, das stark von Star Fox inspiriert war. „Wir haben einen Prototyp in Unreal erstellt“, erklärte Pilestedt. „Im Grunde sollte er versuchen, Starfox einzufangen. Also Arcade … aber immer noch simuliert.“

Ein weiteres Konzept war eine Neuinterpretation des Arcade-Klassikers Smash TV aus dem Jahr 1990. Der Pitch beschreibt das Projekt als eine „eine Top-Down-Neuinterpretation des klassischen Arcade-Spiels von 1990.“

Trotz der spannenden Einblicke in verworfene Projekte bleibt Arrowhead weiterhin auch in Sachen Helldivers 2 engagiert. Der Titel verzeichnete über 12 Millionen verkaufte Exemplare innerhalb der ersten 12 Wochen und brach damit Rekorde. Pilestedt deutete zuletzt an, dass die fortlaufende Arbeit am Spiel es sogar in eine Art „Helldivers 3“ verwandeln könnte.

via Eurogamer, VGC, Bildmaterial: Arrowhead Game Studios