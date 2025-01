Director stellt zur Beziehung zwischen Cloud und Aerith in Final Fantasy VII Rebirth klar

Ja, die Frage nach potenziellen romantischen Beziehungen in Final Fantasy VII Rebirth weiß Fans zuverlässig zu beschäftigen. Während einige Fans Clerith (Cloud x Aerith) für das ideale Paar halten, glauben andere, dass Cloti (Cloud x Tifa) überlegen sei.

Nach der Veröffentlichung von „Rebirth“ für PS5 sorgte eine bestimmte Interpretation der Beziehung zwischen Cloud und Aerith für Schockwellen in der Fangemeinde. Der Interpretation zufolge, sei die Liebe zwischen Cloud und Aerith nicht romantisch, sondern eher die familiäre Liebe einer älteren Schwester zu ihrem jüngeren Bruder.

Diese Interpretation geht auf eine Aussage von Director Naoki Hamaguchi in einem Interview zurück, nach der die „Liebe zwischen Cloud und Aerith familiär sei, nicht romantisch.“ Fans zogen ihre Schlüsse, die Hamaguchi jetzt als Fehlinterpretation klarstellte.

Im Spiel gibt es eine Szene, in der Clouds Mutter Claudia in der japanischen Version sagt, dass sie denkt, dass die Art Mädchen, die ihn „wie eine Schwester mit sich zieht“, eine gute Freundin für Cloud wäre. In der westlichen Fassung lautet die Zeile vielmehr „Ein älteres, reiferes Mädchen, das dich auf dem rechten Weg halten kann (…) Das ist der perfekte Typ für dich, würde ich sagen.“ In dem oben erwähnten Interview wurde Hamaguchi nach der Beziehung zwischen Aerith und Cloud gefragt und bestätigte, dass „Aerith immer diese Art schwesterlicher Charakter war, der Cloud mit sich zieht und ihn ermutigt.“

Hamaguchi stellt klar

Fans interpretierten die Aussage so, dass die Beziehung zwischen Cloud und Aerith keinen romantischen Charakter habe. Nun ging Hamaguchi im Gespräch mit Automaton nochmal auf die Thematik ein. „Als Schöpfer sprechen wir nicht über die romantischen Beziehungen der Charaktere, es sei denn, es geschieht durch den Inhalt“, so Hamaguchi. Mit anderen Worten: Alles, was SpielerInnen über die zwischenmenschlichen Beziehungen der Charaktere wissen müssen, wird in den Spielen und anderen offiziellen Werken des Franchise vermittelt.

Hamaguchi fügte hinzu: „Als Schöpfer werden wir weiterhin (die Beziehungen zwischen unseren Charakteren usw.) durch unsere Inhalte vermitteln. Zum Beispiel wird niemand offizielle Aussagen darüber machen, wen Cloud mag, wen Aerith mag und so weiter.“

Hamaguchi wies auch darauf hin, dass diese Missverständnisse durch subtile Sprachunterschiede entstanden sein könnten. In der japanischen Version enthält die oben erwähnte Zeile von Claudia die Nuance „Für Cloud wäre eine Ehefrau vom Typ einer älteren Schwester perfekt“, aber in der englischsprachigen Version wird diese Zeile anders ausgedrückt – wie oben zitiert. Das könnte daran liegen, dass das bildliche Konzept einer „Ehefrau, die wie eine ältere Schwester ist“ im Westen nicht so verbreitet ist wie in Japan. Wenn das Konzept der „schwesterlichen Liebe“ wörtlich interpretiert wird, ist es verständlich, dass die Beziehung zwischen Cloud und Aerith als familiär missverstanden wird.

Hamaguchi schloss das Thema mit den Worten: „Ich möchte den Fans noch einmal vermitteln, dass die Beziehungen der Charaktere durch Inhalte dargestellt werden.“ Ihr dürft also frei interpretieren, die Macher halten sich raus.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix