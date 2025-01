Leidenschaftliche Fans von Blue Protocol bescheren dem Spiel einen rührenden Abschied

Das MMORPG Blue Protocol von Bandai Namco hat am 18. Januar 2025 seinen offiziellen Dienst eingestellt – noch bevor es jemals im Westen veröffentlicht wurde. Über die erfolglose Geschichte des ambitionierten Spiels hatten wir zur Genüge berichtet.

Wie jedes MMORPG hat abe rauch Blue Protocol seine Fans gefunden. Und die haben dem Spiel jetzt einen gebührenden Abschied beschert. Zum Abschied versammelten sich zahlreiche japanische Fans in der Startstadt Asterliese und tanzten synchron, um das Spiel mit einer letzten Feier zu ehren.

Die spontane Massenveranstaltung, die mit nur wenigen Spielern begann, entwickelte sich über mehrere Stunden zu einem kollektiven Abschiedstanz. Ein Video des Moments, aufgenommen von @michsuzu, verbreitete sich rasant und erreichte über 11,2 Millionen Aufrufe und mehr als 70.000 Likes.

Der kurze Clip zeigt, wie die Fans ihre Avatare perfekt synchron bewegen, während sie auf das finale Herunterfahren der Server warten. Um 22:00 Uhr Ortszeit erschien schließlich eine Abschiedsnachricht von Bandai Namco, bevor das Spiel endgültig offline ging.

Blue Protocol war also keineswegs ein Spiel ohne leidenschaftliche Fans. In den sozialen Medien äußerten sich Fans mit wohlwollenden Kommentaren. Einige zogen Parallelen zu Isekai-Geschichten, in denen Charaktere in eine andere Welt transportiert werden, und scherzten, dass die Fans mit dem Spiel gemeinsam verschwunden seien.

Das Ende von Blue Protocol bedeutet übrigens nicht das endgültige Aus für dessen Universum. Das MMORPG soll unter dem Namen Star Resonance wiedergeboren werden. Entwickelt wird der spirituelle Nachfolger von BOKURA, einem von Tencent unterstützten chinesischen Studio, das zuvor von Bandai Namco die Erlaubnis erhalten hatte, eine mobile Version von Blue Protocol zu entwickeln.

