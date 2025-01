Pokémon: Karmesin & Purpur – „Reisegefährten“ bringt ein besonderes Comeback

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung, sagt man ja ganz gerne. Im Falle des Pokémon-Sammelkartenspiels ist das eigentlich nicht zutreffend, denn The Pokémon Company enthüllt die übernächste Erweiterung regelmäßig schon, bevor die nächste erscheint.

In wenigen Tagen erscheint erstmal „Prismatische Entwicklungen“ mit einem besonderen Evoli-Fokus. Heute stellte The Pokémon Company aber schon mal „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ als die nächste Erweiterung vor. Das neue Set soll am 28. März 2025 erscheinen und das Highlight ist die Rückkehr von Trainer-Pokémon.

„Die besonderen Trainer-Pokémon sind Fans noch aus älteren Erweiterungen bekannt, wie dem Set Gym Heroes, in welchem diese Art von Pokémon-Karten erstmals erschienen sind. Das Comeback dieser Trainer-Pokémon wurde letztes Jahr exklusiv während der Pokémon-Weltmeisterschaft auf Hawaii enthüllt“, führt The Pokémon Company ein.

Und weiter: „Die Trainer-Pokémon-Karten zeigen die besondere Verbindung zwischen einem starken Pokémon-Trainer und seinem Pokémon, wobei jede Karte den Namen des Trainers hervorhebt.“ Fans können außerdem Kunstwerke verschiedener Trainer auf seltenen Illustration Rare Karten, ultraseltenen Karten, Special Illustration Rare Karten und hyperseltenen Karten entdecken.

Zu den Highlights der neuen Erweiterung „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ gehören Trainer-Pokémon-Karten wie Ns Zoroark-ex, Lillys Piepi-ex, Enigmaras Wampitz-ex und Hops Zacian-ex. Zu den seltenen Karten gehören die vier Trainer-Pokémon-ex, 16 neue Pokémon-ex, 11 „Illustration Rare“-Karten sowie sechs „Special Illustration Rare“ und drei hyperseltene Gold-Karten.

Wie immer gibt es „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ dabei in unterschiedlichen Variationen, darunter in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen. „Anlässlich der Rückkehr von Trainer-Pokémon können sich Fans außerdem auf die Aufgewertete Boosterpack-Display-Box der Erweiterung Karmesin & Purpur – Reisegefährten freuen, die eine zusätzliche Ns Reshiram-Karte im Stil einer seltenen Illustration Rare Karte mit dem Logo von Karmesin & Purpur – Reisegefährten enthält“ – diese ist in ausgewählten Geschäften erhältlich, heißt es.

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company