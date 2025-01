Das lebensgroße Guardevoir ist aktuell der Social-Media-Hit unter Pokémon-Fans

Lebensgroße Pokémon-Plüschis sind alle paar Monate in den Schlagzeilen. Letztes Jahr machte das lebensgroße Enton die Runde, das es zur Feier von Pokémon-Concierge gab. In der Netflix-Serie hat Enton eine tragende Rolle. Allein der Preis bereitete Kopfschmerzen – ihr versteht?

Das Interessante an lebensgroßen Plüschis ist, dass sie … lebensgroß sind. Die Lebensgröße von Pokémon kommt in den Videospielen nicht immer so gut rüber und so sind Fans immer wieder erstaunt, wie groß Pokémon eigentlich „wirklich“ sind. Was glaubt ihr denn, wie groß ein Gardevoir ist?

Der Pokédex sagt: etwa 160 cm. Das ist nicht nur ganz schön groß, das ist so groß wie ein Mensch. Das Pokémon Center veröffentlicht nächste Woche ein lebensgroßes Gardevoir-Plüschtier. Ab dem 6. Februar um 10:00 Uhr japanischer Zeit wird man es online bestellen können.

Der Preis: 49.500 Yen (ca. 307 Euro) – das Gewicht des Plüsch-Gardevoirs beträgt rund fünf Kilogramm. Offizielle Bilder zeigen es unter anderem sitzend auf einem Stuhl oder stehend in einer Zimmerecke. Irgendwie sieht das ein bisschen gruselig aus. Unter Pokémon-Fans ist es aber der Social-Media-Hit der Stunde. Ein offizieller Tweet zu Plüsch mit Bildern wurde schon fast 50.000 Mal geteilt und erreichte 11,5 Millionen Impressionen.

Das Pokémon Center hat schon über 20 riesige Plüschfiguren verkauft, darunter neben Enton auch Porygon, Voltilamm, Seemops, Arkani, Flegmon und weitere. Nicht immer waren sie auch wirklich „lebensgroß“. Wailord war nur 1,45 m groß. Das echte Wailord misst 14,5 Meter.

Bildmaterial: The Pokémon Company