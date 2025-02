Während Microsoft die Xbox-Marke mit umfänglicher Kampagne versucht, neu zu erfinden, kann sich das Unternehmen im Publishing-Zweig nicht beschweren. Im Dezember wurden 465 Millionen US-Dollar für Microsoft-Spiele ausgegeben, was das Unternehmen zum weltweit größten Publisher für PC, PlayStation und Xbox macht.

So heißt es jedenfalls in den Angaben des Datenunternehmens Ampere. Demnach brachte vor allem Call of Duty: Black Ops 6 einen immensen Erfolg während der Weihnachtszeit. Auch die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis – das im Dezember auf den Markt kam – macht sich gut.

Die Multiplattform-Strategie scheint dabei Früchte zu tragen. 64 Prozent der Verbraucherausgaben für Microsoft-Titel im Dezember entfielen auf PlayStation-Formate – angetrieben von Call of Duty. Ampere zufolge lag Microsoft damit bequem vor dem zweitplatzierten Electronic Arts, das im gleichen Zeitraum immerhin stolze 366 Millionen US-Dollar erwirtschaftete.

Außerdem gab es vier wichtige in China veröffentlichte Spiele, die im letzten Monat die Zahlen antrieben, darunter Marvel Rivals (Netease), Path of Exile 2 (Tencent), Infinity Nikki (Papergames) und Delta Force (Tencent). Aufgrund dieser Titel schafften es die chinesischen Spieleverlage Tencent (Nr. 5) und Netease (Nr. 9) zum ersten Mal in die monatlichen Rankings von Ampere.

„Die wachsende globale Größe großer chinesischer Publisher verleiht dem Konsolen- und PC-Gaming-Markt eine neue Dynamik und bedeutet zwangsläufig mehr Wettbewerb in einer Branche, die ohnehin schon extrem wettbewerbsintensiv ist“, so Piers Harding-Rolls, Forschungsleiter bei Ampere.

via VGC, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare 3, Activision