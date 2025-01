Pringles und Nintendo starten langfristige Zusammenarbeit mit speziellen Pringles-Dosen

Schon mal eine Pringles-Dose gemütlich beim Spielen mit Nintendo Switch reingezogen? Chips aller Art und Videospiele aller Couleur haben eigentlich nicht viele Schnittmengen. Hintergrund: Fett und Buttons – keine gute Kombo.

Das hält Pringles und Nintendo aber nicht davon ab, gemeinsam eine Kampagne zu starten. Im Rahmen der Kooperation zieren Super Mario, Luigi und weitere Charaktere aus dem beliebten Nintendo-Universum die Verpackungen der bekannten Chipsmarke.

Die Designs sind auf den Sorten Original, Salt & Vinegar, Texas BBQ und Sour Cream & Onion zu finden. Zusätzlich hat Pringles eine „Limited Edition“ mit einem „mysteriösen Geschmack“ auf den Markt bringen. Die silberne Dose ist mit einem Fragezeichenblock aus dem „Super Mario“-Universum versehen.

Wer den Geschmack richtig errät, hat die Chance auf Preise. In den sozialen Medien ist hier und da zu lesen, der Geschmack sei gar nicht so mysteriös, aber auch gar nicht so lecker. Aber könnt ihr ja selbst ausprobieren. Die Pringles-Dosen mit „Super Mario“-Branding sind seit Mitte Januar in allen großen Supermärkten erhältlich und werden bis Mai im Handel bleiben.

Noch ein bisschen Marketing-Sprech dazu serviert? „Wir wissen, dass Pringles eine führende Snackmarke ist, die von Gamern bevorzugt wird, und da die 90er-Jahre-Nostalgie in diesem Jahr wieder voll im Trend liegt, arbeiten wir mit der langlebigsten Gaming-Franchise, Super Mario, zusammen, um eine Generation von Gamern an diese magischen frühen Erfahrungen zu erinnern, aus denen eine lebenslange Leidenschaft wurde“, so Rebecca Worthington, Pringles Marketing Lead UKI.

Laut Marketing Beat wird die Kampagne mit digitalen, sozialen und physischen Aktionen begleitet. Dabei werden die ikonischen grünen Röhren aus Super Mario als Pringles-Dosen neu interpretiert und in verschiedenen Werbemaßnahmen von Februar 2024 an in Szene gesetzt.

Bildmaterial: Foto von TeleKongo – Youtube-Kanal – vielen Dank