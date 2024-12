Trails in the Sky the 1st: Remake des JRPG-Klassikers hält mehrere gute Nachrichten bereit

Wenn man kurz unaufmerksam war, hätte man diese Ankündigung beim Nintendo Direct Partner Showcase im August auch ganz einfach verpassen können. In einem Schnelldurchlauf zu bald erscheinenden Neuankündigungen für Nintendo Switch, präsentierten Nihon Falcom und Nintendo The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st.

Das vollständige 3D-Remake des Serien-Erstlings wird weltweit im Herbst 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Dies gaben der Entwickler Nihon Falcom und der westliche Publisher GungHo Online Entertainment bekannt. Damit konkretisierte man auch die Plattformen. Dazu gibt es weitere neue Details und einen Trailer. Und noch mehr gute Nachrichten.

Erstmals wird ein Titel der Trails-Reihe damit übrigens zeitgleich weltweit veröffentlicht. Noch mehr Grund zur Freude: Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein. Dazu gibt es englische und japanische Sprachausgabe.

Das Remake des ersten Teils der Trails-Reihe, ursprünglich 2004 für PCs erschienen, bringt die Geschichte von Estelle und Joshua Bright in die Moderne. Die beiden begeben sich auf eine epische Reise durch das malerische Liberl-Königreich, das erstmals vollständig in 3D dargestellt wird. Die Welt wurde detailreich überarbeitet, um sowohl langjährige Fans als auch neue SpielerInnen zu begeistern.

Neben der grafischen Überarbeitung bietet das Spiel ein nahtloses Gameplay zwischen der Erkundung der Welt und dem Kampfsystem. Kämpfe starten direkt nach Angriffen auf Gegner im Feld, und SpielerInnen können sowohl magische „Arts“ als auch charaktereigene „Crafts“ nutzen. Das intuitive Kampfsystem soll Neulingen den Einstieg erleichtern, während erfahrene Fans durch eine Vielzahl an Quests und Herausforderungen gefordert werden.

Estelle und Joshua, angehende Bracer

Die Geschichte von Trails in the Sky spielt in einer Welt, die durch die technologische Revolution der „Orbal Energy“ geprägt ist. Estelle und Joshua, angehende Bracer, reisen durch das Königreich, um Frieden zu bewahren und Zivilisten zu schützen. Dabei erleben sie emotionale Begegnungen und Abschiede, die die Charakterentwicklung der beiden prägen.

Für SammlerInnen wird es physische Editionen geben: In Nordamerika erscheint eine Standardversion für 59,99 US-Dollar sowie eine Collector’s Edition, die von Limited Run Games vertrieben wird. In Europa wird Clear River Games für die Standardedition verantwortlich sein, die ebenfalls 59,99 Euro kosten wird.

Der neue Trailer:

via Automaton Media, Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, Falcom