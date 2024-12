SEGA nennt Sonic Superstars eine „Enttäuschung“, was das Ergebnis angeht

In einem Interview mit Eurogamer hat SEGA-Präsident Shuji Utsumi deutlich gemacht, dass er mit dem Ergebnis von Sonic Superstars nicht zufrieden ist. Utsumi erklärte: „Wir haben versucht, mit Sonic Frontiers etwas Kreatives zu machen. Sonic Superstars war eine Enttäuschung, was das Ergebnis anbelangt, verglichen mit dem, was wir geliefert haben.“

Trotzdem bleibt SEGA mit der Sonic-Marke weiter am Ball. Utsumi wies darauf hin, dass die Zukunft der Marke stark von der Kombination aus Spielen und transmedialen Projekten wie Filmen geprägt sein wird.

„Diesmal haben wir Sonic X Shadow Generations und den nächsten Sonic-Film, wir gehen also in die transmediale Richtung – Filme und Spiele arbeiten harmonisch zusammen, um etwas Größeres zu schaffen“,so Utsumi. Das Spiel sei aber der Kern. „Das Spiel muss sehr gut sein, sonst gibt es keinen transmedialen Effekt.“

Bereits früher im Jahr hatte SEGA eingeräumt, dass Sonic Superstars hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben sei. Demnach sei der Launch-Zeitpunkt problematisch gewesen, da das Spiel nur drei Tage vor Nintendos Super Mario Bros. Wonder erschien, einem direkten Konkurrenten im gleichen Genre.

SEGA kommentierte damals: „Obwohl Sonic Superstars im Allgemeinen von denjenigen, die es gespielt haben, gut aufgenommen wurde, fiel der Zeitpunkt der Markteinführung mit konkurrierenden Titeln desselben Genres zusammen und blieb hinter den ursprünglichen Prognosen zurück.“

In der Zwischenzeit setzt SEGA auf neue Projekte wie das kürzlich angekündigte Sonic Racing: CrossWorlds. Ein erster Teaser dazu wurde während der The Game Awards veröffentlicht, in dem Sonic in einem Kart durch ein Portal fährt. Auch Sonic X Shadow Generations sowie der nächste Sonic-Kinofilm sollen das Franchise weiter stärken.

