Erster Trailer und Termin: Takashi Miike setzt Anime-Adaption von Onimusha für Netflix um

Netflix hat einen ersten Trailer zur Anime-Adaption von Onimusha veröffentlicht. Die Serie soll am 2. November an den Start gehen und fokussiert sich auf Musashi Miyamoto aus Onimusha: Blade Warriors.

Von Takashi Miike

Besonders interessant: Auf dem Regiestuhl hat niemand Geringeres als Regielegende Takashi Miike Platz genommen. Der ist für sein überbordendes Portfolio an Filmen bekannt, die auch gerne mal durch die eine oder andere Gewaltspitze Schlagzeilen machen. Zu seinen Werken zählen etwa „Audition“, „Ichi the Killer“, „Blade of the Immortal“ und „Gozu“. Auch mit Videospieladaptionen hat Miike bereits Erfahrung. Er verfilmte etwa „Ace Attorney“ und „Like a Dragon“.

Das Aussehen des Protagonisten basiert zudem auf dem von Toshiro Mifune, dem weltweit bekannten japanischen Schauspieler, der vor allem in zahlreichen Filmen von Akira Kurosawa mitwirkte, darunter „Die Sieben Samurai“ und „Rashomon“.

„Dies ist der Beginn einer intensiven Serie voller realistischer Action, in der Musashis Klinge das Böse durchschneidet, während er ein von Armut geplagtes Land durchquert“, heißt es in der Beschreibung von Netflix.

Netflix‘ Onimusha im ersten Trailer

Bildmaterial: Onimusha, Netflix, Capcom