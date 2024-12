Ja, es gibt ein Tetris-Sequel und ihr könnt es jetzt auch in Tetris Forever spielen

Digital Eclipse hat pünktlich zu den Feiertagen ein neues Update für Tetris Forever an den Start gebracht. Die Sammlung wurde anlässlich des 40. Geburtstags des beliebten Puzzle-Klassikers veröffentlicht und ist quasi eine spielbare Hommage an die Geschichte von Tetris.

Das Update liefert dabei eine neue spielbare Variante und einige von den Fans gewünschte Features. Das Highlight des Updates ist Welltris, ein Nachfolger des ursprünglichen Tetris, der von Alexey Pajitnov selbst entwickelt wurde. Ja, es gibt ein Tetris-Sequel.

In diesem Spiel fallen die Tetriminos und andere Formen die vier Wände eines Brunnens hinunter, was eine neue spielerische Perspektive und Herausforderung bietet. Ursprünglich erschien Welltris auf Plattformen wie dem MS-DOS und wurde von Spectrum Holobyte in Amerika und Infogrames in Europa veröffentlicht.

Zudem hat Digital Eclipse die Steuerungsoptionen erweitert: SpielerInnen können nun in Tetris Time Warp, dem brandneuen Tetris-Spiel, die Steuerung individuell anpassen – eine Funktion, die laut Digital Eclipse am häufigsten von den Fans nachgefragt wurde.

Ein weiteres Problem, das die Audiowiedergabe in der Switch-Version von Tetris Forever beeinträchtigte, wurde behoben. Hierfür wurde die Rewind-Funktion in den betroffenen klassischen Spielen deaktiviert, was die Tonfehler beseitigt hat. Digital Eclipse prüft derzeit, ob die Funktion in einem zukünftigen Update wiederhergestellt werden kann.

Digital Eclipse plant, Tetris Forever auch weiterhin zu erweitern und zu verbessern. Neben der Behebung von Fehlern, wie dem Speichern und Registrieren von Highscores, sind für Anfang 2025 weitere Updates angekündigt. Jason Cirillo, der leitende Designer und Programmierer von Tetris Time Warp, arbeitet mit seinem Team an neuen Features und Spielmodi, die auf Spieler-Feedback basieren.

Tetris Forever ist für PCs über Steam und GOG sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Series verfügbar. Neben den Games ist auch eine 90-minütige Dokumentation über die Tetris-Geschichte enthalten und natürlich kommen auch Henk Rogers und Alexey Pajitnov zu Wort. Darüber hinaus gibt es ein virtuelles Museum mit Archivmaterial, Videos, Fotos, Originalwerbung und einer Timeline.

Bildmaterial: Tetris Forever, Digital Eclipse