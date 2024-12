ACA NEOGEO Selection Vol. 3 und 4 bieten 20 weitere NeoGeo-Klassiker für die Switch

Kürzlich hat SNK die ACA NEOGEO Selection Vol. 1 und ACA NEOGEO Selection Vol. 2 veröffentlicht. Beide Kollektionen sind als Multi-Language-Versionen inklusive deutscher Texte unter anderem über Play-Asia* verfügbar.

Das sprach schon für weitere Sammlungen und so kommt es auch: Man kündigte die Vol. 3 und die Vol. 4 für Nintendo Switch an. Beide Sammlungen werden am 10. April physisch in Japan erscheinen und beinhalten wieder 10 Spiele der ACA-NEOGEO-Reihen, die zuvor nur digital erschienen sind.

Die dritte Sammlung beinhaltet 3 Count Bout, Baseball Stars 2, Blazing Star, Fatal Fury: King of Fighters, The King of Fighters 96, Last Resort, Ninja Combat, Samurai Shodown III: Blades of Blood, Sengoku sowie World Heroes Perfect.

Die vierte Sammlung bietet Art of Fighting 3, The King of Fighters 2000, The Last Blade, Metal Slug, Neo Geo Cup ’98: The Road to the Victory, Ninja Commando, Pulstar, Puzzled, Ragnagard und The Super Spy.

via Gematsu, Bildmaterial: SNK