Hunter x Hunter: Nen x Impact erhält keine Freigabe in Australien und ist damit offiziell verboten

Im Sommer war Bushiroad recht spendabel mit neuen Einblicken zu Hunter x Hunter: Nen x Impact. Dann jedoch gab man eine Verschiebung in das kommende Jahr bekannt, um noch Zeit zu haben, einen Rollback Netcode einzubauen. Jetzt gibt es allerdings eine sehr überraschende Nachricht.

Das von Eighting entwickelte und im Westen von Arc System Works veröffentlichte Spiel wurde vom Australian Classification Board nämlich abgelehnt. Damit ist der Verkauf, die Bewerbung und der Import des Spiels in Australien offiziell verboten.

Die Einrichtung hat keine konkrete Begründung für die Ablehnung angegeben. Allerdings hat Australien eine Geschichte mit strengen Bewertungskriterien für Videospiele, an die GameSpot erinnert: Positive Ingame-Auswirkungen durch „Drogenkonsum“ mag man beispielsweise gar nicht. Disco Elysium: The Final Cut bekam deshalb einst Probleme, doch hier ging am Ende alles gut aus. Auch sexualisierte Darstellung von Ingame-Figuren kommen in Australien nicht gut an. Deshalb hatte South Park: The Stick of Truth mal Probleme.

In Bezug auf Hunter x Hunter Nen x Impact vermuten Beobachter, dass einer oder beide dieser Aspekte zu der Entscheidung geführt haben könnten. Insbesondere der Charakter Hisoka aus der Manga-Vorlage sorgt mit seinem Verhalten gegenüber jüngeren Figuren oft für Kontroversen, spekuliert VG247.

Das Verbot betrifft bislang nur australische Fans direkt, da das Spiel dort weder verkauft noch offiziell importiert werden darf. Hunter x Hunter: Nen x Impact, das 2025 auf PS5, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll, könnte theoretisch allerdings auch noch angepasst werden. Man darf gespannt sein, wie die Sache ausgeht.

Bildmaterial: Hunter x Hunter: Nen x Impact, Arc System Works, Bushiroad, Eighting