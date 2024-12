Final Fantasy VII: Ever Crisis geht mit Events und Yuffie-Mode ins zweite Weihnachtsfest

Die Weihnachtszeit ist auch in Final Fantasy VII: Ever Crisis angekommen. Und sieht an: Das Mobile-Game ist immer noch am Start! Bekanntlich erleben nicht alle Online- und Mobile-Games ihren ersten Geburstag, aber Ever Crisis feierte ihn schon im Herbst. Jetzt geht es in die zweite Weihnachtssaison.

Mit einem neuen Event, einer Weihnachts-Banner-Kampagne und besonderen Belohnungen für die Feiertage bietet das Spiel zahlreiche neue Inhalte, die bis zum 31. Dezember 2024 verfügbar sind. Fans dürfen sich auf neue Ausrüstung für Yuffie und Sephiroth freuen, während alte Favoriten ebenfalls zurückkehren.

Im Mittelpunkt des Events steht ein spezielles Weihnachts-Banner mit Yuffie. Es bietet zwei neue Waffen und ein saisonales Ausrüstungsstück: Yuffies ultimative Waffe, Conformer, wird auch außerhalb des Events verfügbar bleiben. Die saisonale Waffe Holiday Bell verursacht Windschaden und das Ausrüstungsteil Holiday Cheer Reindeer Gear verstärkt Windangriffe.

Neben dem neuen Banner kehren auch ältere Ausrüstungen zurück, darunter Items für Tifa, Zack, Aerith und Lucia. Lucias Holiday Coat erhielt ein Update: Der MATK R-Wert wurde von 5 auf 10 Punkte erhöht. Alle Banner sind Teil der „Winter Step Up Draw“-Kampagne, die mit erhöhten Fünf-Sterne-Raten lockt.

Weihnachtliche Kämpfe

Ein weiteres Highlight des Events ist die neue Herausforderung A Holiday Battle: The Holy Flame’s Bounty. Fans treten gegen einen Cookie-Kaktor an und ein Sieg bringt wertvolle Items ein. Diese können gegen die Wintercrest Blade für den jungen Sephiroth eingetauscht werden, eine exklusive Event-Waffe.

Seit der Veröffentlichung vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Final Fantasy VII: Ever Crisis als „Best of der Compilation“ etabliert, das episodisch die Geschichten von Final Fantasy VII, Before Crisis und sogar dem eingestellten Mobile-Ableger The First Soldier erzählt.

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist längst auch auf Steam spielbar, was die Reichweite des Mobile-Games weiter vergrößert hat. Mit über sieben Millionen Downloads erfreut sich der Titel weiterhin großer Beliebtheit.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot