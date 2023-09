Mit Tomb Raider: The Legend of Lara Croft bekommt die Archäologin ihren eigenen Anime

Netflix hat einen ersten Trailer zur Anime-Adaption von Tomb Raider veröffentlicht. Die Serie hört auf den Titel Tomb Raider: The Legend of Lara Croft und soll voraussichtlich im kommenden Jahr an den Start gehen.

Der Trailer hält sich noch relativ bedeckt – es scheint aber, als peile man den düstereren Ton der aktuellen Spiele an. Das passt auch mit der ersten Inhaltsbeschreibung zusammen, die man bereits 2021 bekannt machte:

Die Animationsreihe spielt nach den Ereignissen der extrem erfolgreichen „Survivor“-Trilogie, die in Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) erzählt wird und präsentiert das nächste Kapitel der reisenden Heldin und legendären Tomb-Raider-Abenteurerin. Eine Rolle, die ihr stets vorherbestimmt war. Fünfundzwanzig Jahre nach Erscheinung ihres ersten Spiels erkundet Lara weiter neue Gebiete.

Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit von Legendary Television und Powerhouse Animation, dem Studio hinter Castlevania.

Auch an der Videospielfront soll es künftig weitergehen. Das soll bekanntlich eine Kollaboration von Amazon Games und Crystal Dynamics werden. Und eine Live-Action-Serie plant Amazon gleich mit – hierfür tut man sich mit Phoebe Waller-Bridge zusammen.

Der Ankündigungstrailer

