Das Wuxia-RPG Where Winds Meet geht in die Beta-Phase, aber es gibt einen kleinen Haken

Where Winds Meet wurde ursprünglich auf der Gamescom 2022 vorgestellt – es spielt in den letzten Tagen der Ära der Zehn Königreiche der chinesischen Geschichte. Nicht nur optisch, sondern auch spielerisch machte das Wuxia-RPG viele neugierig.

Interessierte freuen sich jetzt über den ersten westlichen, geschlossenen Beta-Test zu Where Winds Meet. In Asien gab es einen solchen bereits. Der erste westliche Beta-Test soll am 19. April beginnen – zugelassen sind allerdings nur nordamerikanische Fans. Das ist der kleine Haken.

Europäische Fans müssen sich mit einem neuen Trailer begnügen. Falls ihr noch mehr Impressionen wollt: Im Zuge der Gamescom 2023 hatten wir bereits Gelegenheit, den Titel anzuspielen. In unserer Preview zeigten wir uns vor allem angetan vom Kampfsystem, das Martial Arts und Wuxia vereint.

In Where Winds Meet begebt ihr euch als wandernder Schwerkämpfer auf eine unvergessliche Reise in eine orientalische, offene Spielwelt. Sie ist inspiriert von der turbulenten Ära der Fünf Dynastien und Zehn Reiche des alten China. Erlernt die Essenz der Wuxia-Kampfkünste und sucht nach eurer Identität.

Bei der Technik Tai Chi geht es beispielsweise darum, die Kraft des Gegners umzulenken und die Stärke durch Sanftheit zu besiegen. In Where Winds Meet können die Spielenden Lösungen finden, die mit minimalem Aufwand große Ergebnisse erzielen. Aber auch der Kampf mit Speer, Langschwert, Zwillingsklinge und mehr erwartet euch.

Der neueste Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio