The Witcher: Gwent erhält nach all den Jahren tatsächlich noch eine physische Version

Fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt – ja Leute, so lange ist das her – erfüllt sich ein langgehegter Wunsch vieler Fans: Das beliebte Kartenspiel Gwent, das ursprünglich nur als „Minispiel“ in The Witcher 3 verfügbar war, wird in einer physischen Version erscheinen.

Diese Umsetzung entsteht in Zusammenarbeit mit den britischen Brettspiel-Experten von Hachette Boardgames und wurde von CD Projekt Red offiziell lizenziert. Die physische Version von Gwent wird über 400 Karten und eine Spielmatte enthalten, um das Gefühl authentischer Partien an einem Wirtshaustisch im Witcher-Universum nachzubilden.

Das Spiel wird 44 Pfund (etwa 53 Euro) kosten und im dritten Quartal 2025 erscheinen. Vorbestellungen sind derzeit noch nicht möglich, eine Vorschau ist jedoch bereits auf der Website von Hachette Games zu finden.

Lange Wartezeit auf eine naheliegende Umsetzung

Dass es fast ein Jahrzehnt gedauert hat, bis Gwent als „echtes“ Kartenspiel umgesetzt wird, mag überraschend erscheinen. Das beliebte Spiel gilt als eines der besten seiner Art und Fans haben lange um eine physische Umsetzung gebeten. Eine digitale Version gibt es schon lange.

Da jetzt Hachette Boardgames die Umsetzung übernimmt, kann sich CD Projekt RED mit seinen Ressourcen weiterhin auf andere Projekte konzentrieren: Dazu gehört auch ein neues Hauptspiel der Witcher-Reihe, das als Project Polaris bekannt wurde.

Project Polaris, der Codename des vierten Teils der Witcher-Reihe, befindet sich mittlerweile in der vollständigen Produktionsphase. Das bestätigte Game Director Sebastian Kalemba kürzlich. Geplant ist eine neue Trilogie, die innerhalb von sechs Jahren nach dem Start von Project Polaris veröffentlicht werden soll.

via The Gamer, Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED