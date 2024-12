Die Macher von Zelda: Echoes of Wisdom haben diese Idee verworfen, damit ihr zu Ende spielt

In einem aktuellen Interview mit der japanischen Famitsu haben sich Co-Director Tomomi Sano und Serienproduzent Eiji Aonuma zu einer interessanten Designentscheidung bei Zelda: Echoes of Wisdom geäußert.

So sollte das Spiel ursprünglich fall damage enthalten. Das bedeutet, euer Charakter nimmt Schaden, wenn er aus einer bestimmten Höhe fällt. Doch das Team entschied sich letztlich dagegen. Der Grund dafür liegt im Kernkonzept des Spiels, das den Fans mehr Freiraum für Experimente bieten soll.

Tomomi Sano erklärte, dass es bei Echoes of Wisdom vor allem darum gehe, den Spielenden den notwendigen Raum für „Trial and Error“-Experimente zu geben, ohne sie durch unnötige Beschränkungen einzuschränken.

Zuerst gab es Fallschaden

„Zuerst hatten wir Fallschaden“, berichtet Sano. „Aber als wir die Echoes verwendeten, um hohe Stellen zu erreichen, wollten wir, dass die Spieler sich keine Sorgen machen, dass sie durch einen Sturz ein Game Over erhalten, sondern das Gefühl genießen, eine hohe Stelle zu erreichen. Deshalb haben wir es entfernt.“

Ähnlich verhält es sich mit dem Schwimmen. „Wenn man ins Wasser fiel, konnte man in der Serie meistens nicht schwimmen, also haben wir es so gemacht, dass man versuchen kann, zu schwimmen“, ergänzt Sano.

Eiji Aonuma fügt hinzu, dass Prinzessin Zelda keine „actionorientierte Figur“ sei und der Fokus des Spiels auf der cleveren Nutzung der Echoes liege. Besonders in der Welt des Nichts, wo Flächen begrenzt sind, gehe es darum, Wege zu finden und das Ziel zu erreichen.

Gelernt von Miyamoto-san

„Es ist das Schlimmste, was man Spielern antun kann, sie zu erschöpfen“, weiß der Serienproduzent. „Wenn man also durch Stürze Herzen verlieren würde, wäre das Spiel ziemlich hart.“ Eiji Aonuma erinnerte dabei auch an eine Vorgabe von Shigeru Miyamoto.

„Bei Zelda hat Miyamoto immer gesagt, dass ‚jeder in der Lage sein muss, die Ziellinie zu erreichen‘. Unser Ziel ist es, dass die Spieler die letzte Etappe erreichen, das Ende sehen und sich freuen. Es wäre also eine Schande, wenn die Leute auf halbem Weg aufgeben oder die Motivation verlieren, weiterzumachen“, so Aonuma.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo, My Nintendo