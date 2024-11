Die Nintendo Weihnachts-Tour legt 2024 in diesen deutschen Städten einen Halt ein

Es geht langsam los: Die ersten Weihnachtssongs laufen im Radio. Es wird kalt. Der Kakao schmeckt immer besser. Und auch Nintendo will wieder für festliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit sorgen.

Die Nintendo Weihnachts-Tour 2024 macht Halt in fünf deutschen Städten. In Einkaufszentren von Hamburg bis München können Kids und Erwachsene eine Vielzahl an aktuellen Nintendo-Spielen ausprobieren – und so Inspiration für die eigenen Wunschlisten sammeln.

Die Tour findet vom 22. November bis 21. Dezember statt und besucht folgende Städte: München, Berlin, Oberhausen, Hamburg und Stuttgart. An mehreren Spielstationen können die neuesten und beliebtesten Titel für die Nintendo Switch unverbindlich getestet werden.

Diese Spiele sind dabei:

Super Mario Party Jamboree

Zelda: Echoes of Wisdom

Princess Peach: Showtime

Super Mario Bros. Wonder

Nintendo Switch Sports

Mario Kart 8 Deluxe

Geschenke für Besucher

Für alle, die mit ihrem Nintendo-Account einchecken, gibt es ein kleines Dankeschön: eine „My Nintendo“-Tasche sowie 100 Platinpunkte, die im My Nintendo Store eingelöst werden können. Nachfolgend der konkrete Tourplan:

München / PEP Einkaufszentrum – 22. und 23. November

/ PEP Einkaufszentrum – 22. und 23. November Berlin / ALEXA – 29. und 30. November

/ ALEXA – 29. und 30. November Oberhausen / Centro – 6. bis 8. Dezember

/ Centro – 6. bis 8. Dezember Hamburg / Billstedt Center – 13. und 14. Dezember

/ Billstedt Center – 13. und 14. Dezember Stuttgart / Milaneo – 20. und 21. Dezember

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Nintendo