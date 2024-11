Stalker 2: Heart of Chornobyl ist das Spiel der Stunde in den deutschen Verkaufscharts

Stalker 2: Heart of Chornobyl war die Neuveröffentlichung der vergangenen Woche in Deutschland. Der Survival-Shooter erobert dank der „Day One Steelbook“-Edition und Limited Edition die Doppelspitze in den Xbox-Series-Rankings des hiesigen Handels.

Darüber hinaus ist nicht viel passiert. Der Landwirtschafts-Simulator 25 rutscht im Xbox-Series-Ranking an die dritte Stelle, aber bleibt mit Standard- und Collector’s Edition abermals der erfolgreichste PC-Titel. In den PS5-Charts geht es für das Farming-Game auf Rang zwei herunter, hier schiebt sich Call of Duty: Black Ops 6 wieder an die Spitze.

Auf Nintendo Switch herrscht weiterhin Partystimmung, die wohl noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen anhalten dürfte. Super Mario Party Jamboree dürfte unter so manchem Baum landen und verteidigt souverän die Switch-Krone vor Mario Kat 8 Deluxe. MySims: Cozy Bundle, eine Retro-Wiederveröffentlichung der beiden Abenteuer MySims und MySims Kingdom, landet als einziger Neueinsteiger auf Rang fünf.

