Pokémon: Prismatische Entwicklungen rückt Evoli und seine Entwicklungen ins Rampenlicht

Vor der Erweiterung ist nach der Erweiterung, das gilt für das Pokémon-Sammelkartenspiel wie für die meisten anderen Trading Card Games. In wenigen Tagen steht „Stürmische Funken“ erstmal vor der Tür, aber The Pokémon Company wird schon mal einen Blick voraus.

The Pokémon Company kündigte jetzt „Prismatische Entwicklungen“ an, die neueste Erweiterung, welche Sammelkartenfans am 17. Januar 2025 erwartet. Die neue Erweiterung konzentriert sich auf ein sehr beliebtes Pokémon und seine zahlreichen Entwicklungen: Evoli!

„Flauschig, feurig, frostig und fabulös – Evoli und seine vielen Entwicklungen sind Pokémon-Trainern weltweit ans Herz gewachsen“, erklärt The Pokémon Company. Natürlich gibt es auch diesmal neue Stellar-Terakristall-Pokémon-ex und eine „sagenhafte Schar“ von Pokémon-ex.

„Funkelnde Juwelen und verborgene Muster erwarten dich am Ende des Regenbogens in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Karmesin & Purpur – Prismatische Entwicklungen“, verspricht The Pokémon Company.

Über 175 neue Karten bietet diese Erweiterung, darunter Evolis Entwicklungen als Stellar-Terakristall-Pokémon-ex. Es warten sechs seltene ASS-KLASSE-Karten, 10 Pokémon-ex und 15 Terakristall-Pokémon-ex, 12 ultraseltene Unterstützerkarten, fünf hyperseltene, goldgeprägte Pokémon-ex und einiges mehr.

Wie immer gibt es unterschiedliche Produkte, darunter eine Top-Trainer-Box, eine Ordner-Kollektion, eien Poster-Kollektion und Tech-Sticker-Kollektionen, die bereits am 17. Januar verfügbar sind. Auf einige Produkte, wie beispielsweise die Spezial-Kollektion (25. April) oder die Super-Premium-Kollektion (16. Mai), müssen Fans ein wenig länger warten.

Bildmaterial: The Pokémon Company