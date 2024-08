Pokémon: Stürmische Funken bringt Pikachu-ex und Promo-Karten zur Anime-Serie mit

Die Erweiterung „Stellarkrone“ steht inzwischen in den Startlöchern. Höchste Zeit also für The Pokémon Company, einen ersten Blick in die Zukunft zu werfen. Man kündigte mit „Stürmische Funken“ die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel an, die am 8. November 2024 weltweit erscheinen wird.

„In Karmesin & Purpur – Stürmische Funken werden den Fans neue Stellar-Terakristall-Pokémon-ex geboten. Unter anderem wird es ein Pikachu-ex mit der mächtigen Attacke Topas-Blitz geben“, so The Pokémon Company.

Die Pokémon im Set drehen sich diesmal um die Tera-Kuppel, ein künstliches Paradies, das erstmals im DLC „Die Indigoblaue Scheibe“ in Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde.

„Neben Pikachu-ex werden auch Alola-Kokowei-ex und weitere Pokémon vom Typ Drache in der neuen Erweiterung auftauchen. Auch Latias-ex und Briduradon-ex sowie neue ASS-KLASSE-Karten kommen durch die neue Erweiterung ins Pokémon-Sammelkartenspiel.“

Zu den seltenen Karten der Erweiterung gehören acht ASS-KLASSE-Karten, acht Stellar-Terakristall-Pokémon-ex und neun Terakristall-Pokémon-ex. Es gibt 23 Pokémon der Seltenheit „Illustration Rare“ und 11 Pokémon- und Unterstützer-Karten der Seltenheit „Special Illustration Rare“. Darüber hinaus warten sechs „sehr seltene“ Gold-Karten.

Mit speziellen Promo-Karten begleitet man die Veröffentlichung. Diese basieren auf Pokémon Horizonte und zeigen Liko und Rory mit ihren Partner-Pokémon. „Die spezielle Felori-Promokarte wird vom 15. November bis zum 15. Dezember 2024 erhältlich sein. Darauf folgt eine spezielle Krokel-Promokarte, die vom 15. Dezember bis zum 15. Januar 2025 verfügbar sein wird. Des Weiteren wird es vom 15. Januar bis zum 15. Februar 2025 eine überdimensionale Promokarte Terapagos & Freunde geben.“

Jede dieser Promokarten enthält ein Logo von Pokémon Horizonte und wird beim Kauf von Produkten der „Stürmische Funken“-Erweiterung als Geschenk beigelegt. Weitere Details dazu will man in Kürze bekannt geben.

Bildmaterial: The Pokémon Company