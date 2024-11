Mario Kart im Happy Meal: Mario-Kart-Kollaboration startet erneut durch

Im Laufe der Jahre hat McDonald’s im Zuge seiner Happy-Meal-Aktionen bekanntlich zahlreiche Kollaborationen mit beliebten Videospielmarken auf die Beine gestellt. Da wären etwa Crossovers mit Pokémon und auch Superklempner Mario gab sich schon ein ums andere Mal die Ehre.

So auch in der neuesten Aktion, die sich einmal mehr der beliebten „Mario Kart“-Serie widmet. Erst kürzlich erfreuten sich australische Fast-Food-Enthusiasten an einer solchen Kooperation, nun scheinen auch Mario-Fans aus den Vereinigten Staaten in den Genuss kommen zu können.

McDonald’s hat nämlich eine weitere ergänzende Promotion zum „Mario Kart 8 Deluxe Happy Meal“ gestartet, wie auf der offiziellen McDonald’s-Website bestätigt wurde. Die Besetzung der in dieser neuen Spielzeugreihe vertretenen Charaktere ist größtenteils dieselbe wie bei den vorherigen.

Ihr dürft mit Plastikversionen von Mario, Luigi, Donkey Kong, Toad, Toadette, Bowser, Prinzessin Peach und Yoshi rechnen. Es gibt außerdem zwei Neuzugänge: einen goldfarbenen Mario und eine Prinzessin Peach in Roségold.

An der neuesten Reihe der „Mario Kart“-Spielzeuge wurden zudem einige Änderungen vorgenommen. In früheren Tie-ins fuhren Yoshi und Peach Motorrad, in dieser neuesten Kollektion sitzen sie stattdessen in Standard-Karts. Die berühmten Mario-Schergen Bowser und Donkey Kong haben zudem größere Rahmen spendiert bekommen, die ihrer üppigen Statur entsprechen. Darüber hinaus lassen sich nun die Fahrgestelle der einzelnen Figuren austauschen, sodass Fans die Fahrzeuge und Charaktere beliebig kombinieren können.

Ob es die neue „Mario Kart“-Serie auf ins deutsche Happy-Meal-Angebot schafft, bleibt aktuell abzuwarten. In den deutschen Happy Meals gibt es derzeit verschiedene Bücher. Die letzte „Gaming“-relevante Aktion gab es mit Yu-Gi-Oh!-Figuren im April.

via GameRant, Bildmaterial: McDonald’s, Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Nintendo