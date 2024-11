Passend zum Kinostart: Sonic the Hedgehog 3 findet Weg ins Happy Meal bei McDonald’s

Mit Sonic the Hedgehog 3 geht die erfolgreiche Film-Adaption schon bald in die dritte Runde. Folgerichtig kurbeln Paramount und SEGA auch die Werbemaßnahmen an. Dazu gehört auch eine baldige Kooperation mit dem Fast-Food-Riesen McDonald’s.

Wie aus der offiziellen McDonald’s-Website hervorging, sollen schon bald diverse Spielzeuge zum Film ihren Weg ins beliebte Happy Meal finden. McDonald’s hat die Inhalte seitdem wieder offline genommen, offenbar war man ein bisschen zu früh dran.

Findige Fans haben die Eindrücke aber natürlich festgehalten. Wann die Spielzeuge konkret an den Start gehen sollen, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem scheinen die Sonic-Inhalte bisher nur auf der US-Website aufgetaucht zu sein. Ob auch wir in den Genuss kommen, ist offen. Schon zu Beginn des Jahres gab es hierzulande Sonic im Happy Meal. Aktuell freuen sich deutsche Fans über Mario-Kart-Spielzeug.

Sonic the Hedgehog 3 startet am 20. Dezember in den amerikanischen Kinos. Hierzulande müssen sich Sonic-Fans etwas länger gedulden: Der Film startet pünktlich zum Weihnachtsfest am 24. Dezember in den Lichtspielhäusern.

Im neuen Film kehrt Sonic the Hedgehog in seinem bisher aufregendsten Abenteuer auf die Leinwand zurück. Sonic, Knuckles und Tails vereinen sich gegen einen mächtigen neuen Gegner – Shadow, einen mysteriösen Bösewicht, vertont von Keanu Reeves.

via Go Nintendo, Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 3, SEGA, Paramount Pictures