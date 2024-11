Erste Zahlen zu Zelda: Echoes of Wisdom – für Pokémon Karmesin und Purpur läuft es weiter blendend

Heute veröffentlichte Nintendo den aktuellen Geschäftsbericht und Teil davon war wie immer auch die Top 10 der meistverkauften Switch-Games. In den ziemlich festgefahrenen Top 10 gibt es dabei sogar eine Positionsänderung.

Zelda: Tears of the Kingdom konnte sich den achten Platz von Super Mario Party schnappen. Weiterhin der pure Wahnsinn: In einem Quartal, in dem nur 2,62 Millionen Switch-Geräte verkauft wurden, wurden 1,37 Millionen Exemplare von Mario Kart 8 Deluxe verkauft.

Erste konkrete Zahlen gibt es zu Zelda: Echoes of Wisdom. Der neue Ableger hat sich im zurückliegenden Quartal insgesamt 2,58 Millionen Mal verkauft. Trotz der sehr guten Kritiken und der riesigen Hardware-Basis ist das vergleichsweise eher ein „normaler“ Start. Link’s Awakening kam in seinem ersten Quartal auf 3,13 Millionen Einheiten. A Link Between Worlds auf 2,18 Millionen oder Spirit Tracks auf 2,45 Millionen.

Weiterhin außergewöhnlich gut performen Pokémon Karmesin und Purpur. Die Generation sammelte weitere 400.000 Verkäufe im zurückliegenden Quartal und steht bei 25,69 Millionen insgesamt. Es bleibt die am schnellsten verkaufte Generation der Reihe und das inzwischen am drittmeisten verkaufte Spiel.

Schwert und Schild, die insgesamt noch knapp vor Karmesin und Purpur rangieren, brauchten für 25 Millionen mehr als doppelt so lange. Es ist davon auszugehen, dass es auch noch das zweiterfolgreichste Pokémon nach Blau/Rot/Grün wird.

Die aktuelle Top 10:

Mario Kart 8 Deluxe – 64,27 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 46,45 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 35,14 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 32,29 Millionen Super Mario Odyssey – 28,50 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 26,44 Millionen Pokémon Karmesin & Purpur – 25,69 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 21,04 Millionen Super Mario Party – 20,98 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,77 Millionen

Außerdem:

Nintendo Switch Sports – 14,37 Millionen

Zelda: Echoes of Wisdom – 2,58 Millionen (neu)

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (2024) – 1,94 Millionen

Luigi’s Mansion 2 HD – 1,57 Millionen

