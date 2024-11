Dark Souls 3 soll ein Remaster bekommen und Bloodborne-Fans sind enttäuscht

Das dürfte wohl vor allem Bloodborne-Fans ein Stich ins Herz sein: Wie Shpeshal_Nick von XboxEra berichtet, soll ein Remaster von Dark Souls 3 in Arbeit sein. XboxEra war zuletzt insbesondere für Microsoft-interne Vorabmeldungen bekannt.

Es gibt derzeit keine anderen Berichte dazu, aber Nick erwähnt im Podcast, dass er über eine seiner Quellen von dieser Entwicklung erfahren habe. Er sagt, er habe neulich „aus dem Nichts eine DM“ mit dieser Information erhalten. Er erklärt weiter, er habe noch ein paar weitere Informationen zu dem angeblichen Remaster, dürfe diese aber noch nicht an die Öffentlichkeit weitergeben.

Ein Remaster von Dark Souls 3 würde sicher angenommen, lässt aber trotzdem die Stirn runzeln, warum nicht stattdessen Bloodborne die Frischzellenkur spendiert bekommt. Das sehen offenbar auch diverse Reddit-User so.

„Ich finde nicht, dass DS3 veraltet genug ist, um eine Neuauflage zu brauchen, aber wenn es passiert, nehme ich es gerne an“, heißt es in einem Kommentar. „Ich hoffe nicht, [Dark Souls]3 ist in keiner Weise veraltet und kann immer noch auf modernen Konsolen gespielt werden. Es ist nicht so eingeschränkt wie Bloodborne und es braucht keine Verbesserungen wie Dark Souls 2“, findet ein anderer User.

Wie zu erwarten, machen vor allem Bloodborne-Fans ihre Enttäuschung kund. „Dark-Souls-3-Remaster vor Bloodborne? Wir leben in einer Dark-Souls-Schleife“, gibt etwa der am höchsten bewertete Kommentar an. Ein anderer beweist Galgenhumor: „Da könnte tatsächlich was dran sein, weil nicht gesagt wird, dass es Bloodborne ist.“ Wie steht ihr zu einem potenziellen Remaster von Dark Souls 3?

