Jetzt auch bei uns: Diese putzigen Yu-Gi-Oh!-Figuren findet ihr bei McDonald’s im Happy Meal

Bereits Mitte März konnten wir von einer neuen McDonald’s-Zusammenarbeit mit Konami und Hello Kitty berichten. In Belgien kam es zu einer Kooperation namens „Yu-Gi-Oh! meets Hello Kitty & Friends!“ und Fans blickten neidisch dorthin, denn bei uns gab es zu dieser Zeit nur wenig spektakuläres Multiversus-Spielzeug.

Jetzt schwappt das Yu-Gi-Oh!-Spielzeug aber auch nach Deutschland! Wie es von McDonald’s auf der offiziellen Website heißt, findet ihr ab sofort eine von 10 lustigen Plüschfiguren auch in den Happy Meals in deutschen Filialen.

„Willst du wissen, was passiert, wenn Yu-Gi-Oh! auf Hello Kitty & Friends trifft? Nun, es entsteht eine Kombination aus beiden Kreationen … in Form eines Plüschtiers“, hieß es dazu schon aus Belgien.

Die Figuren sind genau das, was ihr erwartet. Kreuzungen von Figuren aus dem Hello-Kitty-Universum mit Monstern aus Yu-Gi-Oh! Das Ergebnis sind putzige Figürchen, die nicht mehr halb so furchteinflößend sind wie die Drachen aus Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh! und Konami feierten kürzlich 60 Millionen weltweite Downloads zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. „Master Duel“ ist inzwischen seit gut zwei Jahren erhältlich und bringt das bekannte Kartenspiel auf moderne Gaming-Plattformen.

Bildmaterial: McDonald’s