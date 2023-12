A24 und Kojima Productions bringen Death Stranding auf die große Leinwand

A24, das Studio hinter Oscar-prämierten Filmen wie „Everything Everywhere All At Once“, hat eine Zusammenarbeit mit Kojima Productions angekündigt, um Death Stranding auf die große Leinwand zu bringen.

Das verriet eingangs ein Merchandise-Artikel – konkret ein T-Shirt, das das A24-Logo in „Death Stranding“-Optik präsentiert. In der entsprechenden Artikelbeschreibung heißt es: „Es ist offiziell: Wir haben mit Kojima Productions an der Live-Action-Filmadaption von Hideo Kojimas gefeiertem Videospiel Death Stranding zusammengearbeitet.“

A24 x Kojima Productions

Und es dauerte auch nicht lang, bis Kojima selbst sich zu Wort meldete: „A24 wurde vor etwa 10 Jahren in diese Welt hineingeboren, ihre Präsenz ist einzigartig in der Branche, sie sind wie kein anderer. Die Filme, die sie der Welt liefern, sind von hoher Qualität und sehr innovativ. Ich fühlte mich von ihren Kreationen angezogen und sie haben sogar meine eigene Arbeit inspiriert. Ihr innovativer Ansatz beim Geschichtenerzählen steht im Einklang mit dem, was Kojima Productions seit acht Jahren tut. Jetzt machen wir gemeinsam einen Death Stranding-Film.“

Mit dem Film möchte Kojima das Spiel nicht 1-zu-1 ins Filmmedium übersetzen, sondern möglichst jeden ins Boot holen: „Die Absicht ist, dass unser Publikum nicht nur Fans der Spiele sein soll, sondern dass unser Film für jeden gedacht ist, der Kino liebt. Wir schaffen ein ‚Death Stranding‘-Universum, das noch nie zuvor gesehen wurde und nur durch das Medium Film erreichbar ist. Es wird geboren.“ Bedeutungsschwanger kann Kojima. Dass ein Film in Planung ist, schwirrte bereits im letzten Jahr durch den Raum.

Übrigens: Im Rahmen von The Game Awards 2023 kündigte Kojima ein neues Xbox-exklusives Projekt an – OD. Und auch da schart er bereits diverse Film-Akteure um sich.

