Keine roten Linien: Phil Spencer bekräftigt, dass Xbox kein Spiel für PS5 oder Switch ausschließt

Da freuen sich PlayStation-BesitzerInnen: Phil Spencer, Microsofts Gaming-Chef, hat noch einmal bekräftigt, dass er nicht ausschließt, dass in Zukunft möglicherweise ein First-Party-Xbox-Spiel für Konkurrenzplattformen wie PlayStation und Nintendo erscheint.

Ihr erinnert euch: Xbox‘ Multiplattform-Offensive begann mit einem ersten Schwung von vier First-Party-Spielen – nämlich Hi-Fi Rush, Sea of ​​Thieves, Pentiment und Grounded. Von diesen Spielen war Sea of ​​Thieves besonders erfolgreich und wurde Berichten zufolge auf der PS5 über eine Million Mal verkauft. Wenig verwunderlich also, dass sich hochkarätige Titel wie Doom: The Dark Ages und Indiana Jones und der Große Kreis 2025 ebenso auf Sonys Heimkonsole einfinden sollen.

In einem neuen Interview mit Bloomberg sagte Spencer Berichten zufolge, er sei mit den Ergebnissen der ersten Welle von plattformübergreifenden Veröffentlichungen zufrieden und dass Microsoft weitere Titel auf andere Plattformen bringen werde. „Ich sehe in unserem Portfolio keine roten Linien, die sagen ‚das darfst du nicht‘“, so Spencer.

Spencer hatte zuvor gesagt, er würde niemals ausschließen wollen, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint. Es wurde zudem behauptet, Xbox erwäge, eine neu überarbeitete Version von Halo Combat Evolved für PlayStation herauszubringen.

Spencer sagte im Februar gegenüber The Verge: „Ich denke nicht, dass wir als Branche jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint … um den langfristigen Erfolg sowohl für Xbox als auch für die Branche als Ganzes sicherzustellen, müssen wir uns weiterentwickeln.“

