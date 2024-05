Gute Nachrichten für Xbox: Das digital am meisten verkaufte PS5-Spiel im April war Sea of Thieves

Es gibt auch gute Nachrichten aus dem Hause Xbox. Sea of Thieves, das kürzlich ziemlich geräuschvoll für PlayStation erschienen ist, war im zurückliegenden Monat April das digital am häufigsten für PS5 verkaufte Spiel in Europa.

In den USA und Kanada schaffte es in diesem Ranking immerhin den Sprung auf Platz 3. Dort muss es sich Helldivers 2 und Stellar Blade geschlagen geben. Sony PlayStation teilt diese Charts monatlich selbst im PlayStation Blog, wobei Free-to-Play-Spiele aus der Wertung fallen.

In Europa gab es mit Call of Duty: Modern Warfare 3, dem ebenfalls kürzlich veröffentlichten Grounded und dem dank der Amazon-Serie wiedererstarkten Fallout 4 es insgesamt vier Spiele in den Top 10, die Microsoft gehören.

Sea of Thieves war eines von vier Xbox-Exklusivspielen, die zuletzt für eine Veröffentlichung auf neuen Plattformen angekündigt wurden. Neben dem erwähnten Grounded gehörten auch noch Pentiment und Hi-Fi Rush dazu. Im nahezu gleichen Atemzug hat man Tango Gameworks, den Entwickler von Hi-Fi Rush, kurzerhand geschlossen.

Es wird erwartet, dass Xbox die Strategie der Multiplattform-Veröffentlichung weiter verfolgt. „Wir sind bestrebt, die Spieler dort abzuholen, wo sie sich aufhalten, indem wir großartige Spiele für mehr Menschen auf mehr Geräten bereitstellen“, sagte Microsoft CEO Satya Nadella kürzlich.

via VGC, Bildmaterial: Sea of Thieves, Xbox Game Studios, Rare