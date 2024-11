GOG startet Programm zum Erhalt von klassischer Videospiele – über 100 sind jetzt erhältlich

Die Erhaltung klassischer Videospiele ist angesichts fortschreitender Digitalisierung ein heißes Thema. Findet offenbar auch GOG und startete entsprechend nun das GOG Preservation Program.

Dabei handelt es sich um eine neue Initiative, im Rahmen derer das Unternehmen seine eigenen Ressourcen dafür einsetzt, die Kompatibilität von Spielen mit modernen und zukünftigen PC-Setups aufrechtzuerhalten.

Über 100 aufgebohrte Klassiker – darunter Heroes of Might and Magic 3, Diablo + Hellfire und Fallout: New Vegas – erhalten ab sofort die offizielle Kennzeichnung „Preserved by GOG“.

„GOG, vor 16 Jahren gegründet, um Spiele zu bewahren, hat 2024 mit der Restaurierung von Alpha Protocol und klassischen Resident-Evil-Titeln zu einem entscheidenden Jahr gemacht“, so Maciej Golębiewski, Geschäftsführer von GOG, in einer Pressemitteilung.

„Diese Veröffentlichungen verkörpern unsere Arbeit: Wir beleben Spiele wieder, die auf veralteter, maßgeschneiderter Technologie basieren, die die ursprünglichen Entwickler nicht mehr warten können. Mit dem GOG Preservation Program setzen wir unsere Mission fort, Spiele für immer am Leben zu erhalten.“

Spiele mit dem Stempel „Preserved by GOG“ sind laut der Ankündigung immer auf dem neuesten Stand und können auf aktuellen und zukünftigen PC-Setups gespielt werden. In der Ankündigung heißt es: „Ob Handbücher, [herunterladbare Inhalte] oder fehlende Funktionen, wir bieten die umfassendste Version, die möglich ist, unterstützt durch den technischen Support und Offline-Installationsprogramme von GOG, damit Sie diese Klassiker für die kommenden Jahre schützen können.“ Weitere Details – etwa zu den bis dato unterstützten Titeln – findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: GOG