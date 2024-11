Hammer-Deals: Die besten Black-Friday-Angebote zu Games, Merchandise und Co.

Seit Anfang der Woche geht es schon los – die ersten Händler locken mit Angeboten zur sogenannten Black-Friday-Woche. Jetzt geht der „Black Friday 2024“ in seine heiße Phase. Wir haben für euch die besten Angebote zusammengestellt. Der Beitrag wird regelmäßig aktualisiert, schaut wieder rein!

Der „Black Friday“ wird in den USA am Freitag nach Thanksgiving gefeiert. Das traditionelle Familienwochenende markiert den Beginn der Weihnachtssaison und der Handel hat den Tag natürlich für sich entdeckt, um die Familien zu animieren, kräftig Geschenke zu shoppen. So entstand eine Rabattkultur rund um diesen Tag, die unlängst auch in Europa Einzug gehalten hat.

My Nintendo Store:

Auch der My Nintendo Store lockt in diesem Jahr mit einigen attraktiven Rabatten, vor allem auf Merchandise und Zubehör. Bonus: Bei Bestellungen über 80 Euro legt der My Nintendo Store die „Mario-Festtagsdeko" gratis bei.

Bei Amazon:

Amazon legt wie gewöhnlich schon einen Tag vor dem Black Friday los. Es handelt sich dabei stets um das bestmögliche Angebot. Morgen wird es also nicht günstiger bei Amazon. Greift zu, solange der Vorrat hält!

Das Highlight in diesem Jahr ist sicherlich das gute Angebot für Final Fantasy XVI – Steelbook Edition (nur 18,99 Euro) – aber darüber hinaus gibt es auch noch viel mehr zu entdecken!

Bei Media Markt:

Media Markt (und Saturn) haben in ihren Black-Week-Deals einige exklusive Angebote parat, allen voran Persona 3 Reload für superfeine 26,99 Euro. Auch sonst lohnt sich der Blick, weil hier Produkte oft noch vorrätig sind, wenn sie woanders vergriffen sind.

Bei Otto:

Versandhändler Otto ist eine gute Alternative zu anderen Händlern und kann euch insbesondere als Backup dienen, wenn Angebote vergriffen sind. So gibt es hier auch Final Fantasy VII Rebirth zum Bestpreis. Mit der Lieferflat spart ihr Versandkosten.

LEGO bei Amazon:

Affiliate-Links*

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo