Black Myth: Wukong räumt ersten „Game of the Year“-Award ab und verspricht Überraschungen

Da ist er auch schon der „Game of the Year“-Award für Black Myth: Wukong. Allerdings noch nicht der bei The Game Awards 2024, bei dem das chinesische Action-RPG ebenfalls für die größtmögliche Kategorie nominiert ist.

Stattdessen hat Black Myth: Wukong in der vergangenen Nacht bei den diesjährigen Golden Joystick Awards zwei bedeutende Auszeichnungen gewonnen. Neben dem Titel „Ultimate Game of the Year“ konnte sich das Spiel auch die Auszeichnung für das „Best Visual Design“ sichern.

Besonders bemerkenswert: Die Golden Joysticks basieren vollständig auf Spielerabstimmungen, was die Erfolge von Black Myth: Wukong wie Game Science umso bedeutsamer macht. Diesen Fakt betonten die Macher auf mit einem feierlichen Tweet in den sozialen Medien.

Während der Dankesrede ließ Direktor Feng Ji verlauten, dass Fans später in diesem Jahr „einige Überraschungen“ erwarten können. „Natürlich könnten Sie unser Spiel bereits abgeschlossen haben“, sagte er. „Das ist auch völlig in Ordnung. Folgen Sie uns weiter, und vielleicht warten später in diesem Jahr einige Überraschungen auf Sie.“

Dies deutet stark auf DLC hin, was bereits durch frühere Berichte angedeutet wurde. Laut Gerüchten könnte ein DLC möglicherweise Anfang 2025 erscheinen, passend zum chinesischen Neujahrsfest. Darüber hinaus warten Xbox-Spieler weiterhin auf die Veröffentlichung des Spiels. Hier wird spekuliert, dass wir zu The Game Awards vielleicht mehr erfahren.

Black Myth: Wukong, das seit August 2024 für andere Plattformen verfügbar ist, begeistert Fans durch seine spektakulären Bosskämpfe und opulente Präsentation, wurde aber auch für eine fehlende Tiefgründigkeit kritisiert. Dennoch zeigt der Erfolg bei den Golden Joystick Awards die Begeisterung der Community und macht das Spiel zu einem heißen Kandidaten für weitere Auszeichnungen in der Award-Saison.

via The Gamer, Eurogamer, Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science