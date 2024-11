Final Fantasy VII Rebirth: Director gesteht zwei Dinge ein, die er mit dem dritten Teil ändern will

Naoki Hamaguchi hat offensichtlich einmal mehr eine Reihe von Interviews gegeben. Der Anlass? Nicht ganz klar, aber ein neuer Buzz zwischen der Verleihung von The Game Awards und dem Weihnachtsgeschäft kann den nicht überzeugenden Zahlen von Final Fantasy VII Rebirth sicher nicht schaden.

Dabei interessieren sich die Final-Fantasy-Fans natürlich vor allem für eines: den noch unangekündigten dritten Teil der Remake-Trilogie. Das weiß auch Daily Star und richtete sein Interview entsprechend aus. Es ging dabei darum, was Director Naoki Hamaguchi für die Fortsetzung ändern würde.

Zufrieden mit der Resonanz

Er erklärte zunächst, dass er mit der Resonanz zu Rebirth grundsätzlich zufrieden ist. Größeren Änderungsbedarf sieht er nicht. Wohl aber könnten hier und da natürlich einige Stellschrauben gedreht werden. „Ich denke, dass das, was wir mit Rebirth gemacht haben, die Struktur des Spiels, die Ausgewogenheit von allem darin, sehr gut war und von den Fans sehr gut aufgenommen wurde“, sagt er. „Ich denke also nicht, dass es wirklich Bedarf für größere Änderungen gibt.“

Einige Fans haben kritisiert, dass die Minispiele in Rebirth überbordend sind. Es gäbe schlicht zu viele davon. Hamaguchi kann „letztendlich ihren Standpunkt verstehen“ – er glaube aber, das Team habe die „richtige Entscheidung getroffen, was die Breite und den Umfang der Inhalte für die Minispiele in Rebirth angeht.“

„Je mehr verschiedene Arten von Inhalten und je mehr Minispiele in einem Titel enthalten sind, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass einige davon den Leuten gefallen und andere nicht“, erklärte Hamaguchi weiter.

Minispiele „handlicher“ im dritten Teil

Viel hänge natürlich vom persönlichen Geschmack ab. Letztlich glaube er aber nicht, dass man mit der Entscheidung, eine so große Menge an Inhalten zu haben, gescheitert sei. „Es war das, was für das Spiel gebraucht wurde, aber wenn Sie mich fragen würden, ob ich beim dritten Spiel und bei anderen Spielen die gleiche Anzahl an Minispielen machen würde, würde ich das sicherlich nicht tun.“

„Wir werden überlegen, wie wir es vielleicht auf eine etwas handlichere Größe für die Gruppe von Spielern reduzieren können, die zu Recht gesagt haben, dass es vielleicht zu viel für sie war“, gesteht Naoki Hamaguchi zu.

Kein Fehler also in den Augen des Directors, aber auch nicht das, was man unbedingt noch einmal so machen würde. Das gilt auch für etwas anderes: die Platin-Trophäe des Spiels. „Ich glaube, es gibt noch eine andere Sache, die ich zugegebenermaßen falsch gemacht habe und für die ich mich bereits entschuldigt habe – und die ich definitiv nicht noch einmal machen werde: Ich habe es zu schwierig gemacht, die Platin-Trophäe zu bekommen.“

Sorry für die Platin-Trophäe

„Seien Sie also versichert, dass ich daraus gelernt habe und Platin-Trophäen in Zukunft nicht mehr so schwierig machen werde“, verspricht Hamaguchi. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir erfahren, ob er Wort hält. Noch wissen wir nicht einmal, wie der letzte Teil der Trilogie heißt. In einem anderen Interview sprach Hamaguchi über das kontroverse Ende von Rebirth und die Meinungen dazu.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix