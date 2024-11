Tenchu-Fans hoffen: FromSoftware-Mutterkonzern hat spannende Pläne zu guten Zahlen

Kadokawa Corporation, Mutterkonzern von Entwicklerstudios wie FromSoftware und Spike Chunsoft, hat in seinem aktuellen Geschäftsbericht solide Ergebnisse und spannende Zukunftspläne vorgestellt.

Die Videospiel-Sparte des Unternehmens verzeichnete im zum 30. September 2024 beendeten zweiten Quartal des Geschäftsjahres ein starkes Wachstum, das maßgeblich durch Elden Ring und die neue Erweiterung Shadow of the Erdtree angetrieben wurde.

Die Umsätze der Sparte stiegen demnach um 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der operative Gewinn um 27,6 Prozent zulegte. Kadokawa erzielte erstmals seit über zwei Jahren wieder einen Quartalsumsatz von mehr als 63 Millionen Euro, was dem Niveau kurz nach der Veröffentlichung von Elden Ring im Frühjahr 2022 entspricht.

Die starke Nachfrage nach des „Shadow of the Erdtree“-DLC sorgte sowohl in Japan als auch international für hervorragende Verkaufszahlen, was die gesamte Videospiel-Sparte von Kadokawa beflügelte. Und so soll es nach dem Geschmack der Manager auch weitergehen.

26 neue Spiele in der Pipeline

Kadokawa kündigte nämlich zudem an, dass derzeit 26 neue Spiele bei den Tochterunternehmen des Konzerns in Entwicklung seien. Zu diesen Unternehmen zählen unter anderem FromSoftware und Spike Chunsoft, aber auch die RPG-Maker-Macher von Gotcha Gotcha Games. Von den geplanten Titeln seien 20 für Konsolen und sechs für mobile Plattformen vorgesehen. Ein Beispiel ist Action Game Maker, das von Gotcha Gotcha Games entwickelt wird und 2025 erscheinen soll.

Ein relativ frischer Neuzugang im Kadokawa-Portfolio ist das japanische Entwicklerstudio Acquire, das zuvor unter anderem Octopath Traveler für Square Enix entwickelt hat. Das Studio gehört seit Dezember 2023 zur Unternehmensgruppe und dürfte ebenfalls an einigen der angekündigten Projekte beteiligt sein.

Der Kauf von Acquire durch Kadokawa Corporation bedeutet nicht weniger, als dass die Tenchu-Marke und die Tenchu-Entwickler jetzt wieder unter einem Dach wohnen. Dass bei Tenchu-Fans da die Hoffnung keimt, dass einer der 26 Titel eine entsprechende Ausrichtung hat, ist nur logisch.

Zukunftspläne und Publishing-Strategie

Kadokawa hat angekündigt, seine Entwicklungs- und Publishing-Kapazitäten weiter auszubauen. Besonders im Fokus steht dabei die Maximierung des „Lifetime Value“ bestehender Spiele-IP, allen voran Elden Ring. Das Unternehmen plant, vermehrt PC- und Konsolenspiele selbst zu veröffentlichen und seine Präsenz im internationalen Markt zu stärken.

via Automaton Media (2); Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision, FromSoftware