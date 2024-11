30 Millionen sind gespannt: Der Termin zu Infinity Nikki ist wohl durchgesickert

Ein neuer Eintrag im PlayStation Store deutet darauf hin, dass das Open-World-RPG Infinity Nikki möglicherweise bereits am 5. Dezember 2024 erscheinen wird. Entwickler Papergames hat den Termin bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Infinity Nikki hat bereits vor der Veröffentlichung eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut und verzeichnet fast 30 Millionen Vorregistrierungen weltweit. Die offizielle Website weist aktuell exakt 29.663.457 Vorabregistrierungen aus. Aufmerksamkeit erregte von Anfang an die Beteiligung von Kentaro Tominaga, einem ehemaligen Entwickler der Zelda-Reihe.

Tominaga, der bis 2022 bei Nintendo tätig war, bringt seine Erfahrung aus Projekten wie The Wind Waker und Breath of the Wild mit in das neue Projekt ein. Dabei hat die Serie bereits eine Tradition: Infinity Nikki ist das fünfte Spiel der Reihe, die bisher vor allem in Asien erfolgreich war. Titel wie Love Nikki, Shining Nikki und Hello Nikki konnten hierzulande wohl auch deshalb nur wenig breite Aufmerksamkeit erregen, da sie ausschließlich für Mobilgeräte erschienen sind.

Kürzlich endete die erste Closed-Beta von Infinity Nikki, die ausschließlich auf PC stattfand. Der nächste Test findet in diesen Tagen statt. Diesmal haben auch SpielerInnen auf der PlayStation 5 die Chance, am Test teilzunehmen. Die Anmeldung ist bereits geschlossen und galt leider nur nordamerikanischen Fans.

Die magischen Fähigkeiten der Hauptfigur Nikki hängen eng mit den verschiedenen Outfits zusammen. SpielerInnen dürfen sich auf eine Vielzahl von Aktivitäten freuen, darunter Kochen, Angeln, Schatzsuchen und natürlich das Sammeln von immer neuen Kleidungsstücken.

via GameRant, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames