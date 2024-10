Jetzt auch auf PS5: Das Open-World-Anzieh-RPG Infinity Nikki geht in die nächste Beta-Phase

Nach der ersten Closed-Beta, die erst vor wenigen Tagen ihren Abschluss fand, bietet sich bald eine neue Möglichkeit für Fans und Interessierte, in das Open-World-Anzieh-RPG Infinity Nikki einzutauchen.

Der „Reunion Playtest“ habe wertvolles Feedback von Stylisten aus aller Welt gebracht. Mit einem öffentlichen Brief an die Fans bedankt sich Papergames bei Twitter. Nachdem die Beta vom Oktober nur auf PCs stattgefunden hatte, werden demnächst auch PS5-Fans loslegen können.

Die Anmeldephase für diese neue Closed-Beta läuft bereits und endet am 1. November – hier könnt ihr euch anmelden. Eure Speicherstände werden nach der Beta gelöscht. Papergames verweist außerdem darauf, dass es sich um vertrauliche Inhalte handelt. Man darf keine Informationen über den Test an die Öffentlichkeit geben. Bei Twitter gibt es eine FAQ zur PS5-Beta.

Infinity Nikki hat bisher weltweit mehr als 15 Millionen Vorabregistrierungen gesammelt. Auch dank einer populären Personalie: Kentaro Tominaga arbeitet in führender Rolle an dem RPG. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

Übrigens ist Infinity Nikki bereits das fünfte Spiel der Nikki-Reihe, die mit Spielen wie Love Nikki, Shining Nikki oder Hello Nikki hierzulande bisher kaum Aufmerksamkeit erregte. Die Vorgänger erschienen nur für Mobilgeräte. Der Clou von Infinity Nikki: Diese magischen Kräfte sind an verschiedene Outfits gebunden – Kleider machen Magier, quasi.

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames