Silent Hill 2: Kleines Schild, große Wirkung – Fans feiern dieses Easter-Egg im Remake

Silent Hill 2 Remake hat in den Reviews überzeugt und Fans weltweit fiebern jetzt der morgigen Veröffentlichung entgegen. Schon jetzt wird fleißig gezockt, denn nicht überall hält man sich an den offiziellen Veröffentlichungstermin. Ihr solltet in den sozialen Medien also entsprechend vorsichtig sein.

Und auch diesen Beitrag nicht weiterlesen, wenn ihr das Spiel komplett ohne Vorwissen erleben möchtet. Wenn ihr aber vorab noch einen kleinen Beweis möchtet, wie liebe- und in diesem Fall auch humorvoll Bloober Team (zur Überraschung einiger Fans) mit dem Erbe von Silent Hill 2 umgeht, dann ab dafür.

Comic Sans ist wohl eine der wenigen Schriftarten, deren visuelle Erscheinung ihr (neben Arial und Verdana vielleicht) gleich vor dem Auge habt. Nicht umsonst, sie gilt als ästhetisch wenig anspruchsvoll und wer sie benutzt, darf sich über Schmunzler nicht wundern. Silent Hill 2 benutzte sie in der berüchtigten HD Collection auf einem Ranch-Schild. Ein „Klassiker“ unter Silent-Hill-Fans.

Die glücklichen, bereits spielenden Fans haben es sich gleich zur Aufgabe gemacht, nachzusehen, wie das Schild im Remake aussieht. Vermeintlich kleine Enttäuschung: Es sieht normal aus. Kein Comic Sans auf dem Schild, keine andere „witzige“ Schriftart, kein Hinweis auf das Meme.

Doch wie Twitter-Nutzer GmanLives zeigt, gibt es auf der Ranch ein kleines Easter-Egg zu finden, wenn auch nicht ohne Weiteres und nur durch entsprechende Handhabe der PC-Version. Aber das beweist, dass Bloober Team die Silent-Hill-Fanszene sehr genau verfolgt hat. Man kann nämlich ein altes, weggeworfenes Comic-Sans-Schild sehen. Fans feiern diese Entdeckung natürlich. Der Tweet wurde über 2.220 Mal geteilt.

