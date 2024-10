Wie es um einen Palworld-Anime steht und was Pocketpair sonst noch mit der Marke plant

Pocketpair hat noch viel mit Palworld vor – und lässt sich seine Pläne auch nach Nintendos rechtlicher Intervention nicht durchkreuzen. Das zeigte bereits die Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 5 weltweit und kurze Zeit später auch in Japan, wo die Klage von Nintendo anhängig ist.

Bereits angekündigt ist außerdem eine Zusammenarbeit mit PUBG-Studio Krafton, wo eine Mobile-Adaption von Palworld entstehen soll. Schon vor Monaten gab man ein Joint-Venture mit Sony Music und Aniplex bekannt, welches neue Geschäftsbereiche für Palworld erschließen soll. In einem neuen Interview sprachen Pocketpair-Vertreter über weitere Pläne.

Im Interview mit The Gamer im Rahmen der Tokyo Game Show erklärte man, dass man weiter nach Möglichkeiten suche, Palworld über das Grundspiel hinaus zu erweitern. Dazu würde die Marke viele Möglichkeiten bieten, und obwohl man keine Einzelheiten nannte, bestätigten Vertreter, dass man an weiteren Genres und Ansätzen interessiert sei.

„Wir glauben, dass die Welt von Palworld viele Möglichkeiten bietet. Auch wenn wir im Moment keine konkreten Details verraten können, sind wir immer auf der Suche nach Ideen, um dieses Universum in verschiedenen Genres und Ansätzen weiter auszubauen“, so das Team. Zu diesen Ansätzen gehört auch eine Anime-Adaption.

Sehr an Anime interessiert

„Wir sind sehr an der Möglichkeit einer Anime-Adaption interessiert, aber im Moment gibt es noch keine Pläne. Die Welt und die Charaktere von Palworld würden sich sicherlich gut für einen Animationsfilm eignen, also sind wir offen dafür, diese Möglichkeit in der Zukunft zu erkunden“, so Pocketpair gegenüber The Gamer.

Obwohl das Studio plane, Palworld als Franchise auszubauen und das Potenzial der Marke zu ergründen, bestätigte man, dass es derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung des Spiels gibt. Stattdessen konzentriere man sich voll und ganz auf neue Updates. Die Spielerzahlen vom Hype-Start konnte Palworld natürlich nicht konservieren, aber man ist auch mit den aktuellen Zahlen zufrieden.

„Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Spielerbasis. Palworld ist ein Spiel, das die Spieler in ihrem eigenen Tempo genießen können, und wir streben ein langfristiges Wachstum an. Anstatt uns auf plötzliche Spitzen bei den gleichzeitigen Spielerzahlen zu konzentrieren, legen wir Wert auf nachhaltige Unterstützung und das Wachstum unserer Community“, so ein Pocketpair-Vertreter.

