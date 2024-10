„Wir marschieren weiter“ – Palworld-Macher geben sich gelassen und kündigen Mobile-Projekt an

Das hat ordentlich die Runde gemacht. Nintendo und The Pokémon Company gehen gegen Palworld vor. Die Art und Weise kommt nicht in der gesamten Gamer-Welt gut an, aber Pocketpair gab sich bislang unbeeindruckt. Auch in einem neuen Interview gibt man an, von Plänen nicht abweichen zu wollen.

Gegenüber GameRant erklärt Global Community Manager John „Bucky“ Buckley, dass das Team genauso von der Klage überrascht worden sei wie die Fans und dass man noch immer im Dunkeln tappe.

Angst hat man offenbar nicht: „Wir lehnen es ab, dass irgendwelche Pläne geändert werden. Wir marschieren weiter“, so Buckley im Interview. Zumindest die japanische PS5-Version marschiert allerdings vorerst nicht.

Dass Pocketpair bereits beschlossene Pläne weiter verfolgt, zeigt aber nicht nur die Veröffentlichung von Palworld für PS5 im Early-Access in Dutzenden anderen Ländern. Gemeinsam mit Publisher Krafton gab man jetzt auch bekannt, dass eine Mobile-Adaption entsteht.

Offenbar keine 1:1-Adaption – die erste Bekanntgabe spricht von einer Adaption von Palworld für Mobilgeräte, welche Kernelemente des Gameplays neu interpretiert und an die mobile Umgebung anpasst.

Nicht die erste Lizenzierung: Schon im Juli gaben Pocketpair, Sony Music und Aniplex ein gemeinsames Joint-Venture bekannt, bei dem man die Geschäftsbereiche ausweiten will.

via Gematsu, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair