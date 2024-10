Trotz anhängender Klage: Pocketpair veröffentlicht Palworld auch in Japan für PlayStation 5

Vor einigen Tagen stellte Pocketpair die PS5-Version von Palworld bei der State of Play vor. Das war durchaus bekannt, war es doch erst einige Stunden her, dass Nintendo die Klage gegen Pocketpair und Palworld erhoben hatte.

Palworld ging mutmaßlich deshalb in Japan, anders als in dutzenden anderen Ländern, noch nicht an den Start. Jetzt sind die Unwägbarkeiten offenbar beseitigt. Ab sofort ist das „Pokémon mit Waffen“-Survival-Abenteuer nämlich auch in Japan verfügbar.

Ein Statement gibt es nicht, aber man darf wohl davon ausgehen, dass Pocketpair die Dinge ausreichend abgewogen hat, möglicherweise sogar mit gemeinsamer Beratung mit Partnern wie Sony Interactive Entertainment, aber das ist natürlich unbestätigt.

Das Ergebnis ist jedenfalls, ganz offensichtlich: Trotz der Klage wegen Patentverletzung hat sich Pocketpair dazu entschieden, nicht nur Services in Japan aufrechtzuerhalten, sondern weitere an den Start zu bringen.

Dieses Vorgehen passt zum selbstbewussten Auftreten des Studios. Kürzlich hat man in einem Interview klargemacht, dass man „weitermarschieren“ wird. Gleichzeitig gab man bekannt, eine Palworld-Adaption gemeinsam mit Krafton für Mobilgeräte zu veröffentlichen.

