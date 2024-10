Edens Zero bietet zahlreiche neue Einblicke und jetzt auch konkrete Plattform-Angaben

Nach der überraschenden Rückkehr von Edens Zero bei der Xbox Partner Preview hat Konami endlich mit weiteren konkreten Details herausgerückt, darunter vor allem die Plattformangaben. Es stand bereits zu vermuten, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Edens Zero erscheint neben Xbox Series und PCs auch für PS5.

„Nutze in Edens Zero die angeborene Kraft eines Charakters und führe ihn durch den Ether Gear, während du die Schlüsselmomente der Originalgeschichte noch einmal erlebst und gleichzeitig deine eigene schreibst“, so lautet die offizielle Einführung von Konami.

Da ist die frisch eröffnete Website zum Glück um einiges ausführlicher. So soll es im Spiel auch einige exklusive Geschichten geben. Außerdem bietet die Website bereits Einblicke zum Kampfsystem, zur Ausrüstungs- und Charakter-Entwicklung, zu spielbaren Charakteren und Customization-Optionen, zu verschiedenen Planeten und der Erkundung.

Die Kämpfe versprechen „komplexe Kombos und Finishing-Attacken“, heißt es. Und weiter: „Meistere den einzigartigen Kampfstil jedes Charakters, einschließlich Nahkampf, Schusswaffen, magische Angriffe und offensiver Magie. Stelle deine eigene Gruppe zusammen und dominiere Kämpfe, indem du die Charaktere austauschst, um denjenigen einzusetzen, der für den Kampf am besten geeignet ist.“

Es gibt Dutzende Customization-Optionen und auch die ein oder andere Ablenkung in Form von Minispielen auf dem interstellaren Kriegsschiff Edens Zero, das als Zuhause von Shiki und seinen Freunden dient. Hier könnt ihr euch massieren lassen, Mahlzeiten zubereiten und die Einrichtung an Bord aufwerten. Mehr Einblicke bietet neben der Website auch der bereits veröffentlichte Ankündigungstrailer.

