Nintendo stellt falsche Berichte klar: Mario Club nicht von Entlassungen geplagt

In einer Zeit, in der Studio-Schließungen und Entlassungen die Spielebranche quasi wöchentlich erschüttern, sorgt Nintendo mit einer positiven Meldung für ein wenig Erleichterung. Man dementierte Medienberichte zu massenhaften Entlassungen bei einem Tochterunternehmen.

Während erst gestern die Schließung von Firewalk Studios durch Sony Interactive Entertainment für Schlagzeilen sorgte und Branche wie Fans einmal mehr mit den Herausforderungen eines sich verändernden Marktes konfrontiert, gibt es von Nintendo aus Japan Entwarnung. Entgegen anderslautender Berichte plant man bei Mario Club Co., Ltd. keine Entlassungen.

Ein Bericht der japanischen Website Leakpress hatte zuvor behauptet, das auf Qualitätssicherung spezialisierte Studio Mario Club Co., Ltd. sei von umfangreichen Entlassungen betroffen, bei denen rund 150 der 400 Mitarbeitenden ihren Job verlieren könnten. Nintendo stellt gegenüber Eurogamer klar, dass diese Berichte unwahr seien. „Wir haben uns bei Mario Club Co., Ltd. vergewissert, dass die in dem Bericht erwähnten Gerüchte nicht wahr sind.“

Mario Club Co., Ltd. ist eine zentrale Figur in Nintendos Qualitätsmanagement und Debugging-Prozessen. Das Studio ist verantwortlich für die Qualitätssicherung vieler aktueller Nintendo-Titel. Fans spekulierten nicht ohne Grund, dass eine Reduzierung dieser Teams weitreichende Auswirkungen auf die Qualität und Entwicklungsgeschwindigkeit zukünftiger Nintendo-Projekte hätte haben können.

Neben Sony Interactive Entertainment gab es zuletzt auch schlechte Nachrichten aus dem Hause Bandai Namco. Einem Bericht zufolge würde Bandai Namco dabei einen „traditionellen japanischen Ansatz“ verfolgen und das Personal in Räumlichkeiten verlegen, in denen es nichts zu tun hätte. Man wolle das Personal so dazu bringen, freiwillig zu gehen.

Das Dementi ist nicht die einzige gute Nachricht von Nintendo: Die lang erwartete Ankündigung zur Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ist nun offiziell. Die visuell überarbeitete Version des Sci-Fi-Action-RPGs erhält dabei sogar brandneue Story-Inhalte. Eine Handelsversion könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen!

via Eurogamer, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment