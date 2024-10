Medienbericht: Nintendo-Projekt gecancelt – Bandai Namco baut zudem Stellen ab

Die Freude über drei Millionen verkaufte Einheiten von Dragon Ball: Sparking! ZERO währt bei einigen Angestellten möglicherweise nur kurz. Wie Bloomberg heute berichtet, baut man beim großen japanischen Publisher dutzende Stellen ab und hat mehrere Spiele gecancelt.

Dem Bericht zufolge würde Bandai Namco dabei einen „traditionellen japanischen Ansatz“ verfolgen und das Personal in Räumlichkeiten verlegen, in denen es nichts zu tun hätte. Man wolle das Personal so dazu bringen, freiwillig zu gehen. Dem Bericht zufolge seien 200 Mitarbeitende verlegt worden, was zu fast 100 Kündigungen seit April geführt habe. Weitere werden erwartet.

Aus dem Bloomberg-Bericht, der hinter einer Bezahlschranke liegt, aber aus dem unter anderem VGC, Insider Gaming und Nintendo Everything zitieren, geht weiterhin hervor, dass mehrere Spiele eingestellt worden sind.

Dazu sollen Lizenzspiele zu One Piece und Naturo gehören, ebenso wie eine Vertragsarbeit von Nintendo. Bandai Namco hat sich dazu gegenüber Bloomberg geäußert: „Unsere Entscheidungen, Spiele einzustellen, basieren auf einer umfassenden Bewertung der Situation.“

Zu der Vorgehensweise beim Stellenabbau wird ein Vertreter von Bandai Namco zitiert: „Einige Mitarbeiter müssen möglicherweise eine gewisse Zeit warten, bis ihnen ihr nächstes Projekt zugewiesen wird, aber wir vergeben Aufgaben, sobald neue Projekte entstehen.“ Dass dazu oi dashi beya (“expulsion rooms”) genutzt werden, dementierte man allerdings.

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment