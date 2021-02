In Romance of The Three Kingdoms XIV beginnt heute der Kampf um das antike China

Koei Tecmo Europe und Kou Shibusawa haben Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam in Europa veröffentlicht. In erster Linie handelt es sich dabei um eine große Erweiterung zu Romance of The Three Kingdoms XIV.

Nebenbei feiert die Serie aber auch ihr Debüt auf Nintendo Switch, denn Koei Tecmo nutzt die Gelegenheit zur Veröffentlichung des Spiels und der Erweiterung auf Nintendos Hybridkonsole. Darüber hinaus erscheint „Diplomancy and Strategy“ für PlayStation 4 und PCs. Käufer des Originals können ihr Spiel kostenpflichtig upgraden.

Das Expansion Pack beinhaltet vier neue Szenarien, in denen SpielerInnen in die Fußstapfen der Warlords treten können. Je nach Handlungsweise der SpielerInnen gibt es im Spielverlauf verschiedene Ansätze zur Wiedervereinigung des antiken China. Diese basieren auf klassischen Ereignissen, aber im Event-Editor kann das Erlebnis auch individuell gestaltet werden.

Die neue Erweiterung beinhaltet außerdem auch neue Möglichkeiten wie den Handel mit großen eurasischen Imperien, inklusive Rom und Indien. So soll das Spielerlebnis noch strategischer werden. Aber auch mehr Konflikte bieten. Nicht nur Konflikte im Inland sind demnach relevant, sondern auch Kämpfe an den Außengrenzen.

Während Romance of The Three Kingdoms XIV* im Handel erhältlich ist, erscheint die Erweiterung nur digital. Dafür gibt es verschiedene Pakete, auch inklusive Spiel oder mit Spiel und Season-Pass. Auch im Bundle mit dem zweiten, neuen Season-Pass erscheint das Spiel und die Erweiterung digital. Die ersten Inhalte des zweiten Season-Pass sind ab Februar 2021 geplant.

Bildmaterial: Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy, Koei Tecmo