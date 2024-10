Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii fing mit Kazuma Kiryu als Fischer an

Mit der Ankündigung von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hat Ryu Ga Gotoku die Yakuza-Fans einmal mehr überrascht. Ihr schlüpft bekanntlich in die Rolle von Goro Majima, der in diesem Gaiden-Ableger die Hauptrolle spielt.

Zunächst gab es aber andere Pläne. Wie Studioleiter Masayoshi Yokoyama im PlayStation Blog erklärt, begannen die Überlegungen im Juni oder Juli 2023, noch vor der Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth. Man dachte bereits über ein Spin-off nach und die Idee kam auf, dieses mit Charakteren zu machen, die nicht Ichiban Kasuga sind.

Schon eine Weile wollte Masayoshi Yokoyama ein Spiel namens „Like a Dragon: Tuna“ entwickeln, in dem Kazuma Kiryu als Fischer auf See gegen Fischerboote kämpft. „Lange Rede, kurzer Sinn: Das Projekt wurde nie verwirklicht, aber die Schlüsselwörter Schiff, Meer und Kampf, die sich seitdem in meinem Kopf festgesetzt hatten, entwickelten sich zum Konzept der Piraten“, erklärt Yokoyama.

Letztlich mit Fanliebling Goro Majima. Als Pirat auf offene See und auf der Suche nach Madlantis erfindet sich Goro Majima neu. An einem Strand angespült, natürlich ohne Erinnerungen, startet der Ex-Yakuza als Piratenkapitän neu durch. Das erste Gesicht, welches er sieht, ist das des kleinen Noah, der ihm Wasser anbietet.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio