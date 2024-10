Hoffnung keimt auf: Digimon-Fans blicken dem nächsten, bestätigten Event entgegen

Was die langjährig und regelmäßigen Videospiele anbelangt, so ist die Digimon-Serie derzeit offenbar in so etwas wie einer Selbstfindungsphase. Das letzte Spiel, Digimon Survive, machte spielerisch einige Experimente, doch nach jahrelanger Wartezeit war der Start holprig.

Das 2017 angekündigte neue Digimon Story? Seit Jahren keine neuen Einblicke. Im Februar gab es die Bekundung, daran würde immer noch gearbeitet. Vor etwa einem Jahr hielt Bandai Namco eine Umfrage unter Fans ab, bei der man wissen wollte, wie es mit Digimon weitergehen soll. Als Genres standen sogar Shoote rund Soulslikes zur Auswahl.

2023 tausche Bandai Namco den langjährigen Digimon-Serienproducer Kazumasa Habu aus. Gründe gab man nicht bekannt, aber die langen Entwicklungszeiten und nicht überzeugenden Verkaufszahlen lassen vermuten, wo diese lagen. Seitdem dürfte intern eine Neuausrichtung stattfinden.

Wann diese endet und wie sie aussieht, darüber können Digimon-Fans nur spekulieren. Doch es gibt jetzt Hoffnung, dass wir bald mehr erfahren. Bandai Namco hat nämlich die jährliche Digimon Con für Ende März 2025 angekündigt. Unter der Ankündigung äußern viele Fans die Hoffnung, das Digimon-Story-Spiel oder andere Digimon-Spiele zu sehen.

Im letzten Jahr hat die Digmon Con diesbezüglich enttäuscht. Das Event ist natürlich nicht nur für Videospiele, es geht um das Franchise als Ganzes: Karten, Anime, Musik und Panels gibt es. Bei der Digimon Con im Februar 2022 erlebte allerdings Digimon Survive seine Wiedergeburt.

Bildmaterial: Digimon Story: Cyber Sleuth, Bandai Namco