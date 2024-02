Digimon-Games: Bandai Namco tauscht Producer aus, doch die Zukunft ist ungewiss

Seid ihr mit den letzten Digimon-Spielen nicht zufrieden gewesen? Das letzte Spiel, Digimon Survive, erschien nach jahrelanger Wartezeit im Sommer 2022 und nahm Genre-technisch eine neue Richtung.

Der Start war holprig, aber kurze Zeit später konnte Bandai Namco immerhin 500.000 verkaufte Einheiten vermelden. Ob das angesichts der langen Entwicklungszeit ausreicht, weiß nur Bandai Namco.

Dass man jetzt den langjährigen Serien-Producer austauscht, spricht jedenfalls eine eigene Sprache. Kazumasa Habu gab dies selbst bei Twitter bekannt. „Aufgrund von personellen Veränderungen bei [Bandai Namco Entertainment] werde ich nicht mehr als Produzent von Digimon-Spielen tätig sein“, so Habu in einem Tweet.

„Tatsächlich habe ich diese Rolle seit April letzten Jahres nicht mehr inne und habe den Staffelstab still und leise weitergegeben. Seien Sie versichert, dass das neue Digimon-Story-Spiel weiterhin unter seinem bewährten Regisseur und Team entwickelt wird“, so Habu weiter.

Ach ja, das neue Digimon-Story-Spiel, da war ja auch noch etwas. 2017 kündigte man an, dass auch ein neues Digimon-Story-Spiel in Entwicklung sei. Nach jahrelanger Funkstille verriet Habu im Februar 2022, dass sich das Spiel weiterhin in Entwicklung befinde. Scheint so, als verlaufe selbige auch nicht besonders optimal.

Digimon ist, was die Videospiele-Adaptionen angeht, offenbar in einer Art Selbstfindungsphase. Zum Jahreswechsel veranstaltete Bandai Namco eine Umfrage unter den Fans, in der man wissen wollte, welches potenziellen Genres die Fans für Digimon in Erwägung ziehen würden. Zur Auswahl standen sogar Shooter und Soulslikes.

Immerhin, erste Antworten sind sehr bald zu erwarten. Am 9. März 2024 feiert Bandai Namco nämlich die Digimon Con 2024. Dabei geht es nicht nur, aber hoffentlich auch um Videospiele. Wo geht die Reise mit Digimon hin?

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Cyber Sleuth, Bandai Namco