Digimon Survive nennt mit Spannung erwartete Verkaufszahlen nach holprigem Start

Der Launch von Digimon Survive war nicht gerade optimal. Die Visual Novel mit SRPG-Einlagen kam in unserem Review hingegen gut weg, allerdings durfte man sich fragen, wie sich das Spiel schlagen wird, da es offenbar falsche Erwartungen an den Titel gab. Denn Digimon Survive macht einige Dinge anders, als es Fans gewohnt waren.

Nun gibt Bandai Namco weltweite Verkaufszahlen bekannt. Man steht aktuell bei 500.000 verkauften Einheiten. Ende Juli erschien Digimon Survive für PS4, Switch, Xbox One und Steam. Man kann also festhalten, dass es einigermaßen gut gelaufen ist.

Takuma Momozuka macht einen Campingausflug mit der Schule und findet sich in einer mysteriösen Welt voller Monster und Gefahren wieder. Begleite Takuma und Agumon bei der Entwicklung deiner Geschichte und kämpfe dich in Digimon Survive zurück nach Hause.

Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco, Hyde