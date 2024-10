Studio Zero macht weiter und das nächste Spiel nach Metaphor: ReFantazio ist in Arbeit

Gestern erst ist Metaphor: ReFantazio erschienen. Nach jahrelanger Arbeit ernteten die Persona-Macher von Studio Zero die Früchte ihrer Bemühungen. Metaphor bekam nicht nur fantastische Reviews, sondern ist auch das am schnellsten verkaufte Atlus-Game. Und das als ganz neue Marke!

Ausruhen? Nicht doch. Wie Director Katsura Hashino in einem neuen Interview in der Famitsu verriet, arbeitet man bereits am nächsten Projekt nach Metaphor: ReFantazio. Es gibt allerdings bisher keinerlei Hinweise, um welches Spiel es sich handelt.

Und wenn wir uns zurückerinnern, wie lange es dauerte, bis aus Project Re:Fantasy endlich Metaphor: ReFantazio wurde, dann konnte es auch noch ein Weilchen dauern, bis wir mehr zum Nachfolgeprojekt erfahren.

Auf die Frage nach seinem nächsten Projekt antwortete Hashino, übersetzt von Siliconera, dass er nicht wirklich darüber nachdenke, was er persönlich als Nächstes tun wolle. Stattdessen betrachte er Atlus als Ganzes und überlege, welches Projekt für das Team am besten geeignet sein könnte. Wenn die Fans am Ende damit zufrieden seien, so sei auch das Unternehmen mit dem Ergebnis zufrieden.

Hashino erklärte weiterhin, dass Studio Zero nicht nur für Metaphor konzipiert worden sei. Stattdessen sieht er es als einen Ort, an dem neue Initiativen entstehen können. Hashino ergänzte, dass Studio Zero auch nach der Veröffentlichung von Metaphor: ReFantazio weiterarbeiten werde, und er erwarte, dass das Team nach dem neuesten Titel neue Herausforderungen annehmen wird.

Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero